Всемирный банк выделил Украине 350 миллионов долларов: на что пойдут деньги
Всемирный банк 26 июня одобрил решение о предоставлении Украине 350 миллионов долларов. Эта помощь является одной из двух запланированных займов.
Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи отметил, что сейчас многим странам несладко из-за экономического кризиса, вызванного пандемией. Об этом сообщает пресс-центр ВБ.
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Что известно о финансовой помощи Всемирного банка Украине
Средства Всемирного банка должны пойти на:
- укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в госбанках;
- поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;
- усиление системы соцзащиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.
По словам Арупа Банерджи, карантин вызвал стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса, а также создал дополнительную нагрузку на бюджет.
В рамках этого займа на политику развития предоставляется 350 миллионов долларов на поддержку государственного бюджета в трудные времена,
– заявил он.
Вторая часть средств будет направлена на "поддержку разработки законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению".
Сколько кредитов Украина понабирала от международных финучреждений
- Украина получит в 2020 году от Международного валютного фонда, Всемирного банка и Еврокомиссии кредиты на сумму свыше 5 миллиардов долларов.
- О сумме кредита от МВФ в 5 миллиардов долларов было известно еще с мая. Однако эта сделка открывает другие пути наполнения бюджета, в частности, открылся доступ к финансированию Всемирного банка, а также Евросоюза. Первые 500 миллионов евро от последнего уже поступили на счет правительства.
- По словам главы НБУ Якова Смолия, эти средства позволят в полном объеме профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса и карантинных мероприятий.
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Что известно о новой программе МВФ?
9 июня совет директоров Международного валютного фонда одобрил новую программу сотрудничества с Украиной Stand-By на сумму 5 миллиардов долларов продолжительностью 18 месяцев. Первый транш достигает 2,1 миллиарда долларов, он уже перечислен Украине.
Остальная сумма будет поэтапно разделена еще на 4 транша. Новую программу утвердили, чтобы Украина смогла преодолеть проблемы, спровоцированные пандемией коронавируса.