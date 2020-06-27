Всемирный банк 26 июня одобрил решение о предоставлении Украине 350 миллионов долларов. Эта помощь является одной из двух запланированных займов.

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи отметил, что сейчас многим странам несладко из-за экономического кризиса, вызванного пандемией. Об этом сообщает пресс-центр ВБ.

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Что известно о финансовой помощи Всемирного банка Украине

Средства Всемирного банка должны пойти на:

укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в госбанках;

поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;

усиление системы соцзащиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.

По словам Арупа Банерджи, карантин вызвал стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса, а также создал дополнительную нагрузку на бюджет.

В рамках этого займа на политику развития предоставляется 350 миллионов долларов на поддержку государственного бюджета в трудные времена,

– заявил он.

Вторая часть средств будет направлена на "поддержку разработки законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению".

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Украина получит в 2020 году от Международного валютного фонда, Всемирного банка и Еврокомиссии кредиты на сумму свыше 5 миллиардов долларов.

О сумме кредита от МВФ в 5 миллиардов долларов было известно еще с мая. Однако эта сделка открывает другие пути наполнения бюджета, в частности, открылся доступ к финансированию Всемирного банка, а также Евросоюза. Первые 500 миллионов евро от последнего уже поступили на счет правительства.

По словам главы НБУ Якова Смолия, эти средства позволят в полном объеме профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса и карантинных мероприятий.

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