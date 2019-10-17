Всемирный банк прогнозирует развитие экономики Украины

Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% ранее. В Минэкономики прогнозировали то же.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Фейсбуке написал, что Украина – одна из немногих стран для которых прогноз был пересмотрен в положительную сторону.

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Мы также есть более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес климата в Украине к лучшему,

– добавил Милованов.

Министр объяснил, что это означает создание условий для защиты прав собственности, либерализация рынков, судебная реформа, качественная работа правоохранительных органов, удаленность олигархов, заинтересованных сторон в правительстве и политиков.

Которые были прогнозы по росту экономики в Украине?

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3%. В то же время, украинская экономика будет расти: в 2019 году вырастет на 3%, а в 2020 – еще на 3%.

Премьер-министр Алексей Гончарук после назначения в конце августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% – в последующие 4 года.

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Бюджет 2020 / инфографика 24 канала