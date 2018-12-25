Всемирный боксерский совет хочет ввести внезапные проверки веса спортсменов

Всемирный боксерский совет (WBC) планирует в следующем году уделить особое внимание вопросам, связанным с весом боксеров и схемами, которые они применяют для уменьшения веса.

В частности, президент WBC Маурисио Сулейман остался доволен тем, как его организация провела уходящий год, и обозначил приоритетные задачи на следующий.

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В 2019-м мы сделаем все возможное для решения проблем, связанных с уменьшением веса. Мы ввели процедуру, которая предусматривает взвешивание за 30 дней и за 7 дней до боя, но этого недостаточно. Всемирный боксерский совет введет еще несколько мероприятий, включая внезапные проверки веса боксеров независимо от их местонахождения, а также перед выходом на ринг,

– сказал Сулейман.

Маурисио Сулейман вспомнил недавний случай с Давидом Лемье, который попал в больницу из-за обезвоживания, пытаясь сделать вес к бою.

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