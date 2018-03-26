Всемирный день борьбы с эпилепсией, или Фиолетовый день

26 марта во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с эпилепсией. Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

Об этом сообщил Голос Ua.

Однажды 9-летняя девочка Кэссиди Меган, которая страдает от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем от них не отличается. В своем возрасте ребенок уже успел ощутить на себе определенное пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы безумия. Чтобы развеять мифы о болезни, Кэссиди в 2008 году придумала "Фиолетовый день". В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, живущим с диагнозом "эпилепсия". Инициативу девочки поддержала сначала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а затем и другие организации мира. Уже в 2009 году к Фиолетовому дню присоединились 100 тысяч студентов, около 100 общественных объединений и более 100 известных политиков, а телевизионная башня в Торонто на один вечер окрасилась в фиолетовый цвет.

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С тех пор в разных странах мира 26 марта распространяется информация о болезни и о первой помощи, которую можно оказать больным людям. Кроме того, проводятся аукционы, ярмарки, концерты и спортивные соревнования, на которых собираются средства для тех, кому не повезло жить с этим диагнозом, таких людей в мире немало.

Эпилепсия считается одним из самых распространенных хронических неврологических заболеваний человека. Один из участков коры головного мозга начинает работать слишком активно. Он подавляет и подчиняет другие нейроны. В итоге все клетки коры бывают охвачены синхронным возбуждением. Возникает приступ: судороги, потеря сознания, падение. Причиной возникновения такого гиперактивного участка может быть травма головы, инсульт, менингит и некоторые заболевания.

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По данным ВОЗ, эпилепсией страдает до 1% населения земного шара, а это 50 миллионов человек. Но только 25% из них получают адекватное медикаментозное лечение. Однако, современные лекарства позволяют в 70% случаев полностью освободить человека от приступов. Такие препараты эффективны и малотоксичны, не влияют на психику и настроение.

Эпилепсия – одно из немногих хронических заболеваний, при котором достижение стойкой ремиссии возможно: люди учатся, работают, создают семьи и рожают здоровых детей, ведут нормальную полноценную жизнь.

Есть сведения, что эпилепсией страдали многие известные люди. В их числе Юлий Цезарь, Александр Македонский, Нострадамус, Данте Алигьери, Иван Грозный, Наполеон Бонапарт, Федор Достоевский, Альфред Нобель и Винсент ван Гог.