Всемирный день остановки кровотечения: в Украине продемонстрируют отечественные муляжи ранений

Уже за неделю 31 марта мир будет отмечать день остановки кровотечения. Все больше людей обращают внимание на свои умения оказывать первую домедицинскую помощь, ведь никто не застрахован от несчастных случаев, а на спасение жизни есть лишь считанные минуты. Впервые день остановки кровотечения будут отмечать и в Украине.

Все больше украинцев учатся оказывать первую медицинскую помощь. Особенно актуально это для людей, которые живут неподалеку от зоны боевых действий.

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Необычным, на первый взгляд, методом инструктор "Patriot Defence" Павел Ивко продемонстрировал, как правильно проверить глубокую рану конечности, откуда вытекает много крови.

"Нам нужно проревизировать само ранение, засунуть туда палец, почувствовать, что там есть, целая ли там кость. Нам важно увидеть, откуда именно идет кровотечение. Надо взять обычный бинт, марлю, забрать оттуда сгустки, хорошо просушить и быстренько посмотреть, где именно источник", – рассказал он.

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Это лишь первый этап остановки кровотечения из большой раны, которую можно получить в любой ситуации, в частности, в результате ДТП. Павел демонстрирует метод остановки крови в гражданских, не военных, ситуациях.

Остановить кровь можно методом тампонирования раны или же жгутом. А дальше самое сложное. Сначала марля или бинт накладывается первым слоем на рану.

Надо запихнуть пальцем бинт именно туда, где был источник кровотечения. Давление оттуда уже не принимается – вот это очень важно запомнить. Затем берется следующий слой, и жмем другим пальцем,

– сказал Павел Ивко.

Он отметил, что давить нужно сильно, не отпуская, чтобы кровотечение не началось снова. Сверху – повязка. Традиционно, также можно наложить жгут выше раны.

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"Нам нужно минимум 3 оборота сделать. А, на самом деле, будем давить до тех пор, пока кровотечение не прекратится", – добавил инструктор "Patriot Defence" Игорь Холодило.

Однако он также отметил, что это может повредить конечности. Также инструкторы хвастаются, что в Украине впервые появились отечественные манекены и муляжи ранений высокого качества.

Они (муляжи ранений – 24 Канал) практически полностью имитируют реальное ранение. Это очень важно понимать. Самый популярный, который есть у волонтеров - это "нога зе медика", но она не имитирует подачу крови,

– прокомментировал основатель проекта Easy Practice Константин Королев.

Создал муляжи тоже Константин. Сам он инструктор по первой домедицинской помощи. Рассказывает, что большинство его коллег работают с импортными манекенами. Много видов манекенов либо невозможно найти в Украине, либо стоят дорого. Стоимость импортного муляжа – до 500 долларов. Украинские – втрое дешевле. Королев утверждает, что в Украине инструкторы есть, а вот работать им не с чем. Именно поэтому он и создал компанию Easy Practice, которая производит отечественные манекены: открытые раны, раны с инородными телами или стеклом.

Мы разрабатываем манекен для хирургического доступа в дыхательные пути. И работаем над манекенами для внутреннего внутривенного доступа,

– добавил Константин Королев.

Широкой общественности инструкторы планируют продемонстрировать свои изделия уже 31 марта – во Всемирный день остановки кровотечения. На Западе в этот день уделяют особое внимание домедицинской помощи.

Напомним, 24 марта по решению Всемирной организации здравоохранения отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом.