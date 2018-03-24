20:00
24 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
  • вторник
    5°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Религиозное творчество РПЦ. Интересная ориентация Жириновского
Вєсті Кремля
00:16, сегодня
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, сегодня
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ

Всемирный день остановки кровотечения: в Украине продемонстрируют отечественные муляжи ранений

28 Читати новину українською

Уже за неделю 31 марта мир будет отмечать день остановки кровотечения. Все больше людей обращают внимание на свои умения оказывать первую домедицинскую помощь, ведь никто не застрахован от несчастных случаев, а на спасение жизни есть лишь считанные минуты. Впервые день остановки кровотечения будут отмечать и в Украине.

Все больше украинцев учатся оказывать первую медицинскую помощь. Особенно актуально это для людей, которые живут неподалеку от зоны боевых действий.

Читайте также: Парламент присоединился к празднованию Всемирного дня борьбы с туберкулезом

Необычным, на первый взгляд, методом инструктор "Patriot Defence" Павел Ивко продемонстрировал, как правильно проверить глубокую рану конечности, откуда вытекает много крови.

"Нам нужно проревизировать само ранение, засунуть туда палец, почувствовать, что там есть, целая ли там кость. Нам важно увидеть, откуда именно идет кровотечение. Надо взять обычный бинт, марлю, забрать оттуда сгустки, хорошо просушить и быстренько посмотреть, где именно источник", – рассказал он.

Читайте также: Украинская кардиохирургия бросает вызов трансплантации сердца

Это лишь первый этап остановки кровотечения из большой раны, которую можно получить в любой ситуации, в частности, в результате ДТП. Павел демонстрирует метод остановки крови в гражданских, не военных, ситуациях.

Остановить кровь можно методом тампонирования раны или же жгутом. А дальше самое сложное. Сначала марля или бинт накладывается первым слоем на рану.

Надо запихнуть пальцем бинт именно туда, где был источник кровотечения. Давление оттуда уже не принимается – вот это очень важно запомнить. Затем берется следующий слой, и жмем другим пальцем,
– сказал Павел Ивко.

Он отметил, что давить нужно сильно, не отпуская, чтобы кровотечение не началось снова. Сверху – повязка. Традиционно, также можно наложить жгут выше раны.

Читайте также: Нам врали: в Минздраве развенчали действенность массовой флюорографии

"Нам нужно минимум 3 оборота сделать. А, на самом деле, будем давить до тех пор, пока кровотечение не прекратится", – добавил инструктор "Patriot Defence" Игорь Холодило.

Однако он также отметил, что это может повредить конечности. Также инструкторы хвастаются, что в Украине впервые появились отечественные манекены и муляжи ранений высокого качества.

Они (муляжи ранений – 24 Канал) практически полностью имитируют реальное ранение. Это очень важно понимать. Самый популярный, который есть у волонтеров - это "нога зе медика", но она не имитирует подачу крови,
– прокомментировал основатель проекта Easy Practice Константин Королев.

Создал муляжи тоже Константин. Сам он инструктор по первой домедицинской помощи. Рассказывает, что большинство его коллег работают с импортными манекенами. Много видов манекенов либо невозможно найти в Украине, либо стоят дорого. Стоимость импортного муляжа – до 500 долларов. Украинские – втрое дешевле. Королев утверждает, что в Украине инструкторы есть, а вот работать им не с чем. Именно поэтому он и создал компанию Easy Practice, которая производит отечественные манекены: открытые раны, раны с инородными телами или стеклом.

Мы разрабатываем манекен для хирургического доступа в дыхательные пути. И работаем над манекенами для внутреннего внутривенного доступа,
– добавил Константин Королев.

Широкой общественности инструкторы планируют продемонстрировать свои изделия уже 31 марта – во Всемирный день остановки кровотечения. На Западе в этот день уделяют особое внимание домедицинской помощи.

Напомним, 24 марта по решению Всемирной организации здравоохранения отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Война на Донбассе Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Здоровье
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Я до сих пор не повзрослела, – старейшая йогиня в мире о рецептах молодости и мотивации
сегодня, 19:01 Я до сих пор не повзрослела, – старейшая йогиня в мире о рецептах молодости и мотивации
Блог Медіа 733
Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
сегодня, 09:20 Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
41177
Сергій Василюк: Наша молодь ніколи не буде совком, але чи буде вона Україною?
сегодня, 18:01 Сергій Василюк: Наша молодь ніколи не буде совком, але чи буде вона Україною?
Катерина Петренко 158
Барак Обама повертається до своїх виборців?
сегодня, 16:01 Барак Обама повертається до своїх виборців?
Ольга Бродська 1223
Чому Наталія Поклонська досі громадянка України
сегодня, 14:00 Чому Наталія Поклонська досі громадянка України
Сергій Лещенко 610
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
Саакашвили запретили въезд в Украину до 2021 года
 21 февраля , 19:38
Активисты встретили выход Крысина из суда плевками и пинками: фото, видео
 5 марта , 19:13
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 23 марта , 10:00
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук