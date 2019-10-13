Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому світ боїться Ердогана, хто тисне на Трампа та чи можливо виключити Росію з ООН.
1. "Спляча агентура" Кремля, або Ще один доказ про підготовку Росії до окупації Криму та Донбасу
У столиці Калмикії Елісті вже кілька днів поспіль проходять мітинги проти призначення виконувачем обов'язків глави міста Дмитра Трапезникова – одного з колишніх ватажків угруповання "ДНР".
Більше матеріалів про окуповані території – дивіться тут.
2. Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
Протягом минулих років Дональд Трамп справді відсунув багато меж можливого. Але в "Україна-гейті" він, скоріш, перейшов усі межі.
Більше цікавих матеріалів про Дональда Трампа.
3. Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
Цього літа в Україні відбулося багато змін. Одна з найважливіших – зміна моделі ринку електроенергії. Якщо раніше тарифи та обсяги виробництва електроенергії затверджувала держава, то з 1 липня це начебто має робити вільний ринок. "Начебто", тому що автори моделі не врахували базове правило: конкурентні ринки лібералізуються, а монопольні – регулюються.
Хто такий Рінат Ахметов? Читайте тут!
4. Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее
Вопрос о том, кто самый могущественный из современных лидеров, больше не стоит. Конечно, это президент Турции Эрдоган.
Еще больше материалов о мировых лидерах – смотрите здесь.
5. Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
Важной опорой для Украины в борьбе с российской агрессией должны стать нормы и принципы международного права, полагает Юрий Шулипа.
Что происходит в ООН? Больше читайте здесь!
Читайте також: Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами