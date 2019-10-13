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      Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня

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      Блоги тижня
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому світ боїться Ердогана, хто тисне на Трампа та чи можливо виключити Росію з ООН.

      1. "Спляча агентура" Кремля, або Ще один доказ про підготовку Росії до окупації Криму та Донбасу

      агенти кремля

      У столиці Калмикії Елісті вже кілька днів поспіль проходять мітинги проти призначення виконувачем обов'язків глави міста Дмитра Трапезникова – одного з колишніх ватажків угруповання "ДНР".

      Більше матеріалів про окуповані території – дивіться тут.

      2. Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись

      трамп

      Протягом минулих років Дональд Трамп справді відсунув багато меж можливого. Але в "Україна-гейті" він, скоріш, перейшов усі межі.


      Більше цікавих матеріалів про Дональда Трампа.

      3. Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію

      АХМЕТОВ

      Цього літа в Україні відбулося багато змін. Одна з найважливіших – зміна моделі ринку електроенергії. Якщо раніше тарифи та обсяги виробництва електроенергії затверджувала держава, то з 1 липня це начебто має робити вільний ринок. "Начебто", тому що автори моделі не врахували базове правило: конкурентні ринки лібералізуються, а монопольні – регулюються.

      Хто такий Рінат Ахметов? Читайте тут!

      4. Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее

      трамп путин ердоган

      Вопрос о том, кто самый могущественный из современных лидеров, больше не стоит. Конечно, это президент Турции Эрдоган.

      Еще больше материалов о мировых лидерах – смотрите здесь.

      5. Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества

      ООН

      Важной опорой для Украины в борьбе с российской агрессией должны стать нормы и принципы международного права, полагает Юрий Шулипа.

      Что происходит в ООН? Больше читайте здесь!

      Читайте також: Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости политики Реджеп Эрдоган Новости США Владимир Путин Оккупированные территории Публикации Дональд Трамп ООН Ринат Ахметов
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