Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому світ боїться Ердогана, хто тисне на Трампа та чи можливо виключити Росію з ООН.

1. "Спляча агентура" Кремля, або Ще один доказ про підготовку Росії до окупації Криму та Донбасу







У столиці Калмикії Елісті вже кілька днів поспіль проходять мітинги проти призначення виконувачем обов'язків глави міста Дмитра Трапезникова – одного з колишніх ватажків угруповання "ДНР".



Більше матеріалів про окуповані території – дивіться тут.

2. Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись







Протягом минулих років Дональд Трамп справді відсунув багато меж можливого. Але в "Україна-гейті" він, скоріш, перейшов усі межі.





Більше цікавих матеріалів про Дональда Трампа.

3. Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію







Цього літа в Україні відбулося багато змін. Одна з найважливіших – зміна моделі ринку електроенергії. Якщо раніше тарифи та обсяги виробництва електроенергії затверджувала держава, то з 1 липня це начебто має робити вільний ринок. "Начебто", тому що автори моделі не врахували базове правило: конкурентні ринки лібералізуються, а монопольні – регулюються.



Хто такий Рінат Ахметов? Читайте тут!

4. Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее







Вопрос о том, кто самый могущественный из современных лидеров, больше не стоит. Конечно, это президент Турции Эрдоган.



Еще больше материалов о мировых лидерах – смотрите здесь.

5. Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества







Важной опорой для Украины в борьбе с российской агрессией должны стать нормы и принципы международного права, полагает Юрий Шулипа.



Что происходит в ООН? Больше читайте здесь!

Читайте також: Марафон для президента: що показала 14-годинна розмова Зеленського з журналістами