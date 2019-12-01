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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Национальная опера Украины

      Всесвітньовідомий бас заспіває для киян

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      Неймовірний грудень у Національній опері України / Національна опера України

      Грудневий репертуар Національної опери України порадує глядачів зустріччю з героями відомого балету "За двома зайцями".

      У рамках проєкту "Українські оперні зірки в світі" на сцену вийде знаменитий бас Олександр Цимбалюк. Також шанувальників опери очікує найяскравіша прем'єра цього сезону – "Богема". А святковий настрій створять Новорічно-Різдвяні Гала-концерти та безсмертна балетна класика – "Лускунчик".

      олександр цимбалюк
      Олександр Цимбалюк

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      11 грудня – прем'єра опери "Богема" (Пуччіні)

      богема

      Продовжує свою тріумфальну ходу театральними сценами одна з найпопулярніших у світі опер – "Богема". Нинішня постановка – спільний українсько-італійський мистецький проєкт у співпраці з посольством Італії в Україні та Італійським інститутом культури в Україні. Режисер-постановник Італо Нунціата, на рахунку якого це вже шостий спектакль на сцені Національної опери, вирішив наблизити сюжет опери до сучасного глядача на сто років. Тепер герої "Богеми" живуть, творять, закохуються і вмирають у 1950-х роках.

      П'ятдесяті роки були визначним періодом для Франції і Європи. Тоді на небосхилі з'явилися великі артисти і письменники, в кіно і театрі почали рухатися в інший спосіб. Це був період розквіту мистецтва після обмежень військових років. У мистецтві все стало більш наближеним до життя. Зараз ми немов перекидаємо місток в той період, щоб налагодити фідбек з сучасним глядачем, – говорить Італо Нунціата.

      17 грудня – балет "За двома зайцями" (Шевченко)

      за двома зайцями

      Цей балет з'явився в репертуарі театру два роки тому. Мовою пластики розповісти улюблений сюжет про невдаху цирульника зважилися композитор Юрій Шевченко та балетмейстер-постановник Віктор Литвинов. Згідно з сюжетом п'єси Михайла Старицького, любовна трагікомедія розігралася в Києві, в районі Гончарі-Кожум'яки, який розташовувався від Андріївської церкви до Подолу. Творцям постановки вдалося якнайкраще передати атмосферу старовинного Києва – впізнаваного і улюбленого. А балет в результаті став одним з найулюбленіших у глядачів Національної опери України.

      19 грудня – "Севільський цирульник" (Россіні)

      севільський цирульник

      Якщо ви вже полюбили або, навпаки, ще не встигли подивитися прем'єру минулого сезону оперу "Севільський цирульник", обов'язково сходіть цього разу. Адже партію Дона Базиліо виконає в цей вечір світова оперна зірка Олександр Цимбалюк. Артист запрошений в рамках проєкту "Українські оперні зірки в світі".

      Цимбалюк є запрошеним солістом таких театрів, як The Metropolitan Opera (Нью-Йорк), Teatro alla Scala (Ла Скала, Мілан), Royal Opera House (Королівський театр Ковент-Гарден, Лондон), Opera National de Paris (Гранд-опера, Париж ), Die Münchner Opernfestspіele (Мюнхен) та інших.

      26, 27 грудня і 6 січня – Новорічно-Різдвяні Гала-концерти

      Напередодні Нового року та Різдва Національна опера України підготувала святкову програму. У програмі концерту – фрагменти з відомих опер, оперет і балетних вистав у виконанні провідних артистів театру. Тож новорічний настрій гарантований.

      28 грудня – 5 січня – "Лускунчик" (Чайковський)

      лускунчик

      І за традицією, рік завершує безсмертний балет Чайковського "Лускунчик". У минулі новорічні свята балетна трупа Національної опери України побувала з цим спектаклем на гастролях в Парижі. 16 вечорів поспіль, збираючи аншлаги, на сцену Театру Єлисейський полів виходили українські танцівники під оплески французької публіки. Не пропустіть можливість подивитися цей найноворічніший балет на рідній київській сцені. І не забудьте під час вистави загадати бажання – обов’язково збудеться!

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      Автор: Национальная опера Украины
      Теги: Новости Киева Новости Украины Публикации Исскусство Концерты Национальная опера Украины - новости
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