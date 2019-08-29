Всі пам'ятають про Іловайськ, а хто відповість за Лутугинську трагедію?

24 серпня президент Зеленський підписав указ про щорічне відзначення 29 серпня як Дня пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

29 серпня 2014 року поблизу Іловайська (Донецька область) російські окупаційні війська оточили добровольчі батальйони, підрозділи МВС і ЗСУ, що призвело до значних втрат в особовому складі, а також до захоплення в полон українських силовиків.

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14 серпня 2017 року ГПУ опублікувала результати розслідування Іловайської трагедії. За даними Головної військової прокуратури, лише за 29 серпня 2014 року в Іловайську загинули 366 українських бійців, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще 300 – потрапили в полон, було втрачено техніки на 300 млн грн.

Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що в серпні 2014 року Іловайськ вже не мав для ЗСУ стратегічного значення та був "одним із тактичних завдань", яке вирішувалось під час масштабної операції на лінії фронту. Більше того, у інтерв'ю "Радіо Свобода" він стверджував, що нічого не було відомо про оточення під Іловайськом.

Віктор Муженко / Фото Міністерство оборони України

Зараз вже є інформація, що 23-24 числа російські підрозділи оточували угруповання в Іловайську. До речі, це не тільки Іловайськ, те саме було і на Луганському напрямку. Але 23-го числа ще не було ніякої інформації. У нас та у Президента стовідсотково не було інформації,

– сказав Муженко.

Російські підрозділи оточували угрупування в Іловайську та на Луганському напрямку, але до 23-го стовідсотково не було інформації.

Один з епізодів війни датується 19 серпня 2014 року. За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", в цей день у заблокований ЗСУ Луганськ зайшла колона російської бронетехніки у кількості понад 40 одиниць. Військове керівництво було проінформоване про чіткий маршрут просування ворога, однак жодних протидій не здійснювалось. В оприлюдненій ГІ "Права Справа" інформації йшлося про маршрут пересування колони. Вночі колона пройшла повз с. Пархоменко. В самому Луганську вона була зафіксована в районі кінотетру "Мир" та вул. Волгоградській.

Примітно, що інформацію ГІ "Права Справа" про проходження колони російської бронетехніки підтвердив координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.

Підтверджується той факт, що у вівторок в Луганськ на допомогу місцевим бойовикам прорвалася колона військової техніки. Частина її прибула з Росії раніше, частина – увійшла на Донбас з території РФ у вівторок,

– написав він.

За даними Тимчука, "всього на околиці Луганська прорвалося кілька десятків одиниць техніки, з яких до 40 – важка бронетехніка". Частина цієї колони вже увійшла в місто.

Яким чином колона техніки змогла прорватися через лінію оточення, враховуючи, що Луганськ заблокований кільцем блокпостів і опорних пунктів сил АТО, – ми на цей момент сказати не можемо,

– резюмував координатор "Інформаційного спротиву".

Втім, під час брифінгу речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО заявив, що наразі немає жодних підтверджень розвідки АТО про існування військової колони, що нібито зайшла у Луганськ.

Натомість, наявність колони російської техніки і бійців підтвердив в ефірі "Громадського телебачення" і командувач АТО в Луганські області Ігор Воронченко.

3 дні тому колона НД Росії зайшла на територію України. Це 1200 осіб, ймовірно, військовослужбовці РФ, 150 одиниць бронетехніки – в тому числі танки і "Гради",

– сказав він.

Після прориву цієї колони почався контрнаступ російських сил і місцевих бойовиків, що призвело до важких втрат української армії. Варто зауважити, що у той час військове керівництво заявляло про те, що Луганськ перебуває у щільному оточенні ЗСУ.

Подальший розвиток подій показав, що саме ця "непомічена" розвідкою АТО і РНБО колона важкої техніки з РФ зіграла вирішальну роль у деблокуванні Луганська і контрнаступі бойовиків на Лутугине.

Наразі є висновки військової слідчої комісії щодо Іловайської трагедії. Відповідно до результатів слідства встановлено ключові фактори, на тлі яких відбулося вторгнення підрозділів ЗС РФ та подальша російська окупація окремих районів Донецької та Луганської областей. Утім, досі немає висновків слідчої комісії щодо Лутугинської трагедії. Відкритим залишається питання – як колона, факт присутності якої підтверджений з різних непов'язаних між собою джерел, зайшла в заблокований ЗСУ Луганськ?

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