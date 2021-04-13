Рада нацбезпеки та оборони 2 квітня запровадила персональні санкції проти 10 українських громадян, який вважають найбільшими контрабандистами. Щодо всіх фігурантів справи СБУ вже відкрила кримінальні провадження.

Служба безпеки відкрила кримінальні провадження і розпочала слідство. Про це у коментарі 24 каналу заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

До речі Через підозру у корупції від роботи відсторонили 46 працівників Галицької митниці

СБУ відкрила справи

Щодо всіх фігурантів санкційного списку РНБО, відових як 10 контрабандистів були відкриті кримінальні провадження. Деталі щодо справи про контрабандистів у СБУ повідомлятимуть пізніше. Усе для того, щоб не нашкодити процесуальним розслідуванням, зазначили у відомстві.

Дехтяренко зауважив, що СБУ саме матеріали СБУ лягли в основу рішеннь РНБО, зокрема, і щодо запровадження санкцій проти так званих 10 контрабандистів.Ообмежувальні заходи використовували для знешкодження загроз національній безпеці.

Хто потрапив до переліку Топ-10 українських контрабандистів

Іван Бокало (зареєстрований у Львові)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)

Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса)

Віктор Шерман (Одеса)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух (Львів).

Більше про кожного з тих, хто потрапив до списку, читайте за цим посиланням.

Володимир Зеленський заявив, що дії цих людей призвели до 300 мільярдних збитків. Він додав, що саме стільки коштів недоотримав державний бюджет України.