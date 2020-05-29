Вся спина в синяках: в сети показали ужасные травмы раненого в Броварах – фото (+18)

В сеть 29 мая выложили фото мужчины, который получил ранения во время перестрелки в Броварах. Его спина практически полностью покрыта синяками от выстрелов.

Фото одного из пострадавших обнародовал бывший депутат Игорь Мосийчук в своем телеграмм-канале.

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По мнению экс-нардепа, такие травмы можно получить в результате стрельбы из пневматического ружья.

А на его месте мог быть ребенок,

– отметил Мосийчук.



Один из пострадавших в результате стрельбы в Броварах / Фото из телеграмм-канала Игоря Мосийчука

Стрельба в Броварах: главное

Стрельба в Броварах произошла утром 29 мая. Участниками перестрелки стали предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок.

В то же время заместитель главы МВД Антон Геращенко утверждает, что уголовные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами. Поделили так маршруты чиновники, отвечающие за это направление в Киевской области.

Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородных маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.

Что известно о пострадавших в результате стрельбы

В перестрелке приняли участие около 100 человек. Полиции уже удалось задержать 21 злоумышленника, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие. На Киевщине и Винничине начали спецоперацию на дорогах. Известно, что большинство мужчин приехали именно из Винницкой области.

В результате стрельбы по меньшей мере 3 человека получили ранения: сейчас все находятся в больнице, одного человека уже прооперировали. Также известно, что во время перестрелки одна пуля попала в окно дома рядом.

Почему полиция могла знать о напряженной ситуации в Броварах – читайте по ссылке.

Смотрите видеосюжет 24 канала о стрельбе в Броварах: