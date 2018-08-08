Вся правда о нитратах: Супрун развенчала популярные мифы

Нитраты содержатся не только во многих овощах и фруктах, а также и в человеческом организме. При этом они не всегда действуют как яд.

Об этом в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Как пояснила чиновник, нитраты – это соли азотной кислоты, которые также называют селитра. Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма.

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У большинства здоровых людей не будет проблем с нитратами, ведь в допустимых нормах нитраты абсолютно не страшны. Однако, если их потреблять с пищей или водой слишком много, они начинают концентрироваться в организме в большом количестве и тогда превращаются в нитриты, которые уже действительно несут вред,

– разъяснила Супрун.

Также в. о. министра опровергла распространенное мнение, что в арбузах содержится очень много нитратов. На самом деле, со своими 60 мг на килограмм они далеко не рекордсмены. Больше всего нитратов содержится в шпинате, сельдерее, листовой капусте и столовой свекле. Меньше вредных солей имеют лук, перец, баклажаны и зеленый горошек.

По словам Супрун, ВООЗ рекомендованной дневной дозой нитратов указывает 3,7 мг/кг, то есть 222 мг для человека массой 60 кг. Однако это ограничение на сегодня считается слишком предостерегающим, ведь в здоровом рационе показатели будут выше. Кроме того, преимуществ от употребления овощей больше, чем потенциальных рисков.

Как минимизировать вред от нитратов:

Можно употреблять меньше овощей с первого урожая. Нитратов в них все-таки может быть немного больше. Ешьте только ту часть овощей и фруктов, которая содержит меньше нитратов. Готовьте овощи, но помните, что чрезмерная термическая обработка убивает и полезные вещества. Не покупайте нитрат-тестеры, потому что они не работают.

И помните, овощи –это неотъемлемая часть здорового питания. Бояться нитратов и поэтому снижать количество овощей в рационе – совершенно не нужно,

– подытожила Супрун.