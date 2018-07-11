Вся семья вместе: брат Илона Маска опубликовал волшебные фото с собственной свадьбы

Младший брат Илона Маска Кимбал Маск 30 июня женился на своей возлюбленной Кристиан Вилли, которая решила взять фамилию мужа. 45-летний мужчина опубликовал волшебные фотографии со свадьбы и показал свою семью в полном составе.

Новые фотографии бизнесмен опубликовал в своем Instagram. Сказочные фотографии из испанской провинции под названием Sant Martí d'Empúries очаровали своей красотой и энергетикой.

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Кристиан была одета в экстравагантное свадебное платье белого цвета от Alexander McQueen, в то время как Кимбал примерил тоже белый костюм с неизменной ковбойской шляпой. Все гости вечеринки тоже были одеты в светлые вещи, которые прекрасно сочетались с праздничными гирляндами и декорированными цветами в праздничном павильоне.

Кимбал Маск и Кристиан Маск поженились

Кимбал Маск и Кристиан Маск поженились

Кимбал Маск и Кристиан Маск поженились

Среди дорогих гостей присутствовали не только друзья Кимбал и Кристиан, но и ближайшие родственники, – старший брат Илон Маск, младшая сестра Тоска Маск и мама Мэй Маск. Еще с конца июня фанаты не знали, присутствовал ли выдающийся предприниматель Илон на свадьбе брата, однако можно увидеть, что миллиардер отложил все свои дела и прилетел на вечеринку в честь бракосочетания Кимбал.

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Семья Масков (слева направо): Илон, Мэй, Кимбал и Тоска Маск

Стоит напомнить, что официальная часть брака Кимбал и Кристиан состоялась еще в апреле этого года. Сам предприниматель Кимбал Маск уже находился в официальном браке с архитектором и художницей Джен Левин, – у них родилось трое детей. Впоследствии пара развелась и у мужчины завязались отношения с наследницей миллиардера Сэма Вилли, Кристиан. У самой же новоиспеченной жены Кимбал раньше тоже были отношения, – женщина с 2013 по 2015 находилась в гражданском браке с певицей Скин.