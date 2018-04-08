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"Всякие личинки, всякие мухи": мать "диверсанта" Панова рассказала, чем оккупанты кормят ее сына

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Узник Кремля Евгений Панов
Узник Кремля Евгений Панов / Фото из открытых источников

Вера Котелянец, мать осужденного в Крыму так называемого "украинского диверсанта" Евгения Панова утверждает, что в СИЗО №1 города Симферополя ее сына кормят пищей с личинками и мухами.

Такое заявление женщина сделала в комментарии ресурсу "Крим. Реалії".

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В частности, она утверждает, что каждый раз, когда направляется в Крым, чтобы увидеться с сыном, то везет с собой до десяти килограмм продуктов.

"Я стараюсь сейчас побольше из дома продуктов возить. Во-первых, наши продукты вкуснее, и я лучше здесь буду деньги тратить, чем там буду тратить. Стараюсь, чтобы витамины были, потому что там еда, которую вообще нельзя. Там все: всякие личинки, всякие мухи", – отметила Вера Котелянец.

Напомним, 10 августа 2016 ФСБ обвинила Украину в подготовке теракта в оккупированном Крыму. Одним из фигурантов дела назвали 39-летнего Евгения Панова, ранее служил в 37-м батальоне ВСУ. Впоследствии окупанты приговорили его к 2 месяцам заключения, однако в конце августа 2017 ему продлили меру пресечения на неопределенный срок.

Статья, которую инкриминируют Панову, звучит так: "подготовка к совершению взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, совершенные организованной группой".

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Украинцы в плену РФ СІЗО
Источник: 24 Канал
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