"Всю жизнь на госслужбе": откуда у губернатора Запорожья 5 элитных авто и миллионы наличными

Глава Запорожской ОГА Константин Брыль не указал в декларации Range Rover и четыре Mercedes-Benz. Также он не отразил свои расходы на зарубежные путешествия, элитный конный клуб и частную школу дочери, которые в несколько раз превышают его официальный доход.

Об этом стало известно из постановлений, опубликованных в открытом реестре судебных решений, сообщает проект "Декларации" (Bihus.Info).

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В документах говорится, что в настоящее время работники Национального антикоррупционного бюро расследуют против Константина Брыля уголовное производство по подозрению в недостоверном декларировании.

Следователи НАБУ установили, что Брыль имеет право пользования на 5 автомобилей – Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano и Range Rover, – однако не указывает их в своих декларациях.



Брыль не задекларировал пять авто

Также на руководителя Запорожской области оформлена нотариальная доверенность на управление и распоряжение всем имуществом его отца. Согласно выписке из Реестра вещественных прав на недвижимое имущество, 71-летний Иван Брыль владеет 0,4 гектара земли и 540-метровым домом в Киеве и еще двумя домами общей площадью 189 квадратных метров в Переяславе-Хмельницком, поэтому они также должны появиться в его декларации.

Напомним, ранее журналист "Наших денег" Анатолий Остапенко в своем сюжете "Детский мир" рассказывал о многочисленных заграничных вояжах и мажорном образе жизни дочерей Константина Брыля.

Как показало дальнейшее расследование НАБУ, Брыль со своей женой Майей и тремя дочками побывали на отдыхе в Турции, Италии, Германии, Франции, Греции, Израиле и других странах, где они останавливались в дорогостоящих отелях. В частности, стоимость услуг одной только авиакомпании в 2016 году составила почти 42 тысячи долларов, в то время как официальный годовой доход губернатора составил лишь 10 тысяч.



Страницы детей Брыля в соцсетях

Еще в 10 тысяч долларов Брылю должно было бы обойтись обучение его младшей дочери Майи в элитной "Новопечерской школе". Также следователи НАБУ подозревают, что глава Запорожской области с женой и тремя детьми являются членами конного клуба Butenko Stable, на что за год семья должна была бы потратить еще 160 тысяч гривен. Однако в разделе о расходах траты ни на путешествия, ни на школу, ни на конный клуб не отражены.

В своей декларации за 2017 год Константин Брыль указал три дома площадью 319, 629 и 282 квадратных метра, 4 пары драгоценных часы и 4 карабина. Из собственных транспортных средств он задекларировал Volkswagen Caddy и новенькую Toyota Camry, а также пользование Range Rover матери и Mercedes-Benz S 350 тестя. Наличными губернатор с семьей хранит 150 тысяч долларов и 3,9 миллиона гривен.

Согласно биографии, всю свою жизнь Константин Брыль посвятил государственной службе в органах внутренних дел, налоговой милиции и Службе безопасности Украины, а свое состояние пытается объяснить тремя годами работы в ГДР в начале 90-х.