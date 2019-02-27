ВСК по расследованию коррупции Порошенко на крови должна быть создана немедленно, – Тимошенко

Верховная Рада должна немедленно принять постановление о создании временной следственной комиссии, которая изучит все факты коррупции действующего президента.

Об этом Юлия Тимошенко сегодня заявила в парламенте, сообщается на сайте партии.

По словам лидера "Батькивщины", именно Верховная Рада, по Конституции, имеет право расследовать коррупцию главы государства.

И фракции парламента, в частности "Самопомич", "Радикальная партия Олега Ляшко", и независимые депутаты поддерживают проект постановления о создании ВСК по расследованию коррупции Порошенко в оборонной отрасли, про отдельные примеры которой – поставки украинской армии запасных непригодных запчастей с территории страны-агрессора – стало известно из расследования журналистов, добавила глава партии.

Для этого нужно 150 голосов. Если Андрей Парубий не нарушит процедуру и поставит постановление о создании ВСК на голосование, она будет однозначно создана. 150 голосов будет. Начнется расследование коррупционной деятельности действующего главнокомандующего на незаконных поставках из страны-агрессора испорченных частей на нужды украинской армии. Все это завтра может стать реальностью и зависит только от воли одного человека – Андрея Парубия. Или он будет сообщником коррумпированного президента, или он станет на позиции парламентаризма и выполнит свой долг,

– подчеркнула она.

Создание комиссии станет первым шагом к осуществлению процедуры импичмента президента.

Кроме того, сообщила Юлия Тимошенко, вместе с командой "Батькивщины" она продолжает собирать подписи депутатов за начало процедуры импичмента главы государства, нарушившего ст. 111 УК.

"А это означает государственная измена, подрыв обороноспособности страны. В то время, когда наших украинцнв убивают на фронте, оккупирован Крым и Донбасс, главнокомандующий страны через свои заводы осуществляет коррупционные сделки и тем самым отмывает деньги из бюджета Украины и уничтожает обороноспособность нашего государства. Это недопустимо. Если мы как парламент промолчим, это будет означать, что мы соучастники", – отметила глава партии.

По ее словам, то, что сегодня расскрыли журналисты – это маленькая верхушка айсберга всей коррупции на войне, зарабатывании десятков миллиардов гривен на беде, на убийствах украинцев, на оккупации наших территорий.

"После выборов я гарантирую вам – все, кто в том задействован, начиная от Порошенко и заканчивая его коррумпированным окружением, будут привлечены к уголовной ответственности", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она также возмутилась тем, что в тот же день, когда стало известно о зарабатывании Порошенко на коррупции в армии, карманный Конституционный суд главы государства признал неконституционной статью 368-2 УК, которая требует и предполагает ответственность за незаконное обогащение.

"Сейчас через КС они начинают корректировать УК, чтобы не сесть в следствии своей коррупции на крови. И это настоящее лицо президента", – подытожила Юлия Тимошенко.