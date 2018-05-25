Вскоре Microsoft может анонсировать выход Surface Phone

Специалисты обнаружили в версии инструментов для Windows 10 17672 намек на будущий смартфон Microsoft Surface Phone.

Об этом сообщает 4pda.ru.

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Пользователь Twitter под ником WalkingCat обнаружил упоминание об Andromeda OS, которая нацелена на мобильные устройства и станет главным связующим звеном между мобильной и настольной экосистемами. Ведь операционная система сможет работать как на ARM, так и на х86-платформе.

"Stamford" ? what is that ? likely heard this name before but totally forgot, lol pic.twitter.com/P7IPfLbPzF — WalkingCat (@h0x0d) 23 мая 2018 г.

В коде также есть упоминание о WindowsCoreOS – версии Windows 10 для устройств "интернета вещей". Неизвестно, когда Microsoft анонсирует расширение экосистемы и возобновление работы над мобильными устройствами.