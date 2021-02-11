Услід за Латвією ще й Литва планує заблокувати російський телеканал
Литва планує припинити на своїй території мовлення одного з російських телеканалів. Комісія з радіо й телебачення вказала, що в його ефірах виявили порушення законодавства крани.
Источник:LRTK
Претензії Литва має до російського телеканалу "РТР Планета", а саме – до ефіру програми "Вести" від 13 січня 2021 року.
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Місцева LRTK (Комісія з радіо та телебачення) зазначила, що в ефірі російського медіа "виявлені порушення закону Литовської Республіки про суспільну інформацію":
- Там розпалювали ненависть, пропагували війну і поширювали фейки.
Зауважимо, таку заборону на мовлення в Литві щодо телеканалу "РТР Планета" оголошували щорічно у період 2014 – 2018 (крім 2017). Однак користувачам кабельних мереж і супутникового телебачення канал доступний.
Що відомо про "РТР Планета"?Це російський державний телеканал для закордонного мовлення. На території України його мовлення заборонено.
Канал не має власних програм, а ретранслює головно продукти з "Россия 1" – одного з найбільших рупорів російської та антиукраїнської пропаганди.
Нагадаємо, Латвія на 12 місяців заборонила трансляцію телеканалу "Росія РТР" на території країни – також через розпалювання ненависті, зокрема й проти України, з боку російських пропагандистів.
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В україні також припинили мовлення 3 телеканали ("112 Україна", ZIK та NewsOne), які пов'язують із кумом російського президента Путіна – Віктором Медведчуком.
- Це сталося після запровадження санкцій з боку Ради нацбезпеки й оборони щодо офіційного власника каналів – народного депутата з "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака.
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