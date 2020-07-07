Сотрудники Национального банка Украины обратились к украинскому обществу с заявлением. В нем пожаловались на политическое давление со стороны некоторых народных депутатов.

Работники Нацбанка обратились к украинцам

Команда НБУ поддерживает озвученную позицию правления и считает недопустимым осуществление политического давления на центральный банк в правовом и цивилизованном государстве, сообщили в фейсбуке Нацбанка.

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Работники центрального банка разных ступеней и специализаций – от директоров департаментов до менеджеров и специалистов – обратились к общественности, экспертов, бизнеса, СМИ, высших органов власти и международных организаций.

Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в Раду защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов,

– говорится в заявлении.

Что делают некоторые нардепы и какова их цель

Команда жалуется на депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют в работу Нацбанка. Там объясняют, что цель таких нардепов – прекратить сотрудничество Украины с международными партнерами.

Нацбанк призывает дать им возможность выполнять свою работу в среде морали, достоинства и профессиональной дискуссии.

Напомним, именно из-за систематического политического давления 1 июля в отставку подал глава НБhttps://24tv.ua/ru/glava-nbu-jakov-smolij-podal-otstavku-1-ijulja-gorjachie-novosti_n1370625У Яков Смолий.

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