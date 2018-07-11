Вслед за ФИФА украинцы обвалили рейтинг страницы "Газпрома" в Facebook

Украинцы обвалили рейтинг страницы российской компании "Газпром" в соцсети Facebook - до 1,5 пункта из пяти возможных.

Оценки в один балл украинцы массово начали ставить вечером во вторник, 10 июля. Также писали комментарии: "Слава Украине!". Также были и "Слава Хорватии!". Об этом сообщает ТСН.

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За несколько часов в рейтинге собралось до 700 единичек, поэтому "Газпром" закрыл функцию оценки.

Напомним, что это уже вторая атака украинских фанатов на страницы Facebook. Первая состоялась на странице ФИФА в Facebook, где болельщики снизили ей рейтинг – до 1,6 звезды из пяти.