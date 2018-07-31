Вслед за Кардашян: Линдсей Лохан запускает собственное реалити-шоу

Скандальная киноактриса Линдсей Лохан, которая недавно решила начать свою жизнь сначала, запустила собственное реалити-шоу с ближайшими родственниками, в котором покажет ведение бизнеса на острове Миконос, Греция.

Съемками нового шоу будет заниматься канал MTV и работа над проектом уже началась. Первые кадры с обращением Линдсей уже появились в сети.

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Местом съемок станет ее собственное заведение Lohan Beach Club, поэтому шоу будет выходить под таким же названием. В новом шоу актриса и ее команда хотят доказать, что они смогут вести успешный бизнес на курорте несмотря на ночные соблазны Миконоса. В проекте примут участие ее мама – 55-летняя Дина Лохан, а также брат знаменитости Дакота и сестра Али, которая исполнит главную песню в шоу.

На вопрос журналистов, имеет ли Лохан намерения побороться с реалити-шоу "Семейство Кардашян", она ответила неоднозначно: "Мы – актеры, а они – звезды социальных сетей". Премьера шоу состоится в 2019 году на канале MTV.

Напомним, что киноактриса и модель Линдсей Лохан недавно заявила о желании покончить со своей прошлой жизнью и начать все заново. Впоследствии она поразила еще одним заявлением – звезда планирует усыновить ребенка из Турции.