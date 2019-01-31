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      Вслед за Луценко во лжи Гриценко обвинил Гелетей: глава УГО попросил того зайти в гости

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      Валерий Гелетей и Анатолий Гриценко
      Валерий Гелетей и Анатолий Гриценко / Коллаж 24 канал

      Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей попросил извинений у кандидата в президенты и бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. По его словам, тот лжет и искажает факты, выдавая черное за белое. Кроме того, руководитель УГО упрекнул Гриценко, что тот не участвовал в войне на Донбассе.

      Накануне бывший министр обороны и кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что действующий Глава Управления госохраны (УГО) Валерий Гелетей "ни дня не служил в армии", а в 1990-х работал в УБОП (Управление по борьбе с организованной преступностью) и УБЭП (Управление борьбы с экономической преступностью), где якобы занимался "сплошным взяточничеством и крышеванием".

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      Гелетей, со своей стороны, не замедлил с ответом и назвал такие слова "грязным пиаром". Кроме того, начальник УГО обвинил Гриценко во лжи.

      Он, в частности, перечислил свои заслуги в действующей должности. По словам начальника УГО, представители возглавляемого им ведомства под его руководством:

      – одними из первых отправились в зону боевых действий;

      – освободили Управление СБУ в Донецкой области, что стало первым освобожденным админзданием на оккупированных территориях;

      – провели ряд успешных операций, включая зачистку горы Карачун;

      – обеспечили эффективное контрснайперское прикрытие для подразделений ВСУ.

      В то же время глава УГО подчеркнул, что на момент его назначения на должность министра обороны Украины (3 июля 2014 года) большую часть Донецкой и Луганской областей уже захватили спецслужбы врага и предатели, и Гриценко должен об этом знать.

      Зайдите в гости извиниться за свои слова! Поговорим с вами о том, кто из министров обороны так "профессионально" распродал армию, систематически разваливая ее коррупционными схемами, кто продавал последние военные госпитали российским банкам и пустил с молотка военные объекты на черноморском побережье Крыма. Расскажу вам, где воевали сыновья Президента Украины Петра Порошенко и Генерального прокурора Юрия Луценко, а где в это время находились Вы,
      – сказал Гелетей.

      Кроме того, силовик убеждает, что информация о работе в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями или в прокуратуре, неком "крышевании" и т.д. соответствуют действительности. Как подчеркнул он, большую часть своей жизни работал и возглавлял подразделения по борьбе с организованными бандформированиями и подразделения криминальной разведки, "и именно этот опыт был крайне необходим для борьбы с террористическими и бандитскими группировками в районе боевых действий в 2014 году".

      "Поэтому я как офицер не позволю Вам искажать подвиг тех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые каждый день отвоевывали Украине ее города и села, поднимали над ними украинские флаги и, рискуя жизнью, шли вперед, освободив треть захваченной врагом территории. Поэтому вспомните об офицерской чести и прекратите говорить неправду, потому что честных больше, а вы – не один из них", – подытожил Гелетей.

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      Ранее вокруг Гриценко возник еще один скандал. Так, генпрокурор Юрий Луценко потребовал от него извинений за слова, что глава ГПУ якобы прятал сына от участия в АТО на Донбассе. В ответ кандидат в президенты заявил, что Луценко слишком остро отреагировал. Как пояснил Гриценко, чиновники возвращали своих детей заблаговременно домой в то время, когда других мобилизовали на год и больше.

      Это – правда. И извиняться, тем более перед Луценко, патологически лживым по жизни, не за что и не буду этого делать. Я знаю, что Луценко-сын – действительно доброволец, воин, знаю, что он был в АТО, хотя и далеко не год, как другие. Но воевал, поэтому честь сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сыну я приношу свои извинения,
      – отметил экс-министр обороны.

      Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Война на Донбассе Скандал Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
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