Вслед за Меган Маркл: королева Летиция появилась на публике в стильном джинсовом платье

В последнее время мировые монархи все чаще выбирают для светских событий не слишком дорогую и комфортную одежду. Испанская королева Летиция решила повторить недавний образ Меган Маркл и надела джинсовое платье.

Королева Летиция и король Филипп VI совершили официальный визит на "Salamaq'18' в городе Саламанка, Испания. Если король для события выбрал серый классический костюм с голубой рубашкой, коричневым галстуком и обувью, то у королевы был более простой, однако не менее стильный образ.

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Летиция надела джинсовое платье-рубашку ниже колен, подвязав его стильным трехцветным пояском. Свой "look" женщина дополнила синими замшевыми босоножками на шпильке, нежными украшениями и крокодиловым клатчем оранжевого цвета. Волосы королева собрала в елегатний пучок и появилась на публике с естественным макияжем.



Королева Летиция и король Филипп VI в городе Саламанка, Испания



Королева Летиция



Королева Летиция

Стоит добавить, что в конце июля жена британского принца Гарри, Меган Маркл, для матча по поло выбрала темно-синее джинсовое платье от Carolina Herrera.