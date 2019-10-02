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      Вслед за Шуфричем: журналисты "112 канала", ZIK и NewsOne заклеили рты скотчем: фото

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      Журналисты вели эфир молча с заклеенными ртами
      Журналисты вели эфир молча с заклеенными ртами / скриншот

      Таким образом работники этих СМИ протестуют из-за решения Нацсовета назначить внеплановые проверки телеканалов и лишить цифровой лицензии "112 Украина". На протяжении полу часа эфир телеканалов шел без звука, у людей в кадре рты были заклеены черной лентой.

      Следует отметить, что эти СМИ подконтрольны главе "Оппозиционной платформы – За жизнь" и куму Путина Виктору Медведчуку.

      Свои поддержали: Шуфрич пришел в Раду с заклеенным черной лентой ртом: фото

      Власть хочет закрыть рот всем, кто говорит не то, что им нравится. Но не смотря на все попытки закрыть рот независимым СМИ не удастся. Мы боремся и будем бороться до самой победы, которая, мы искренне верим, наступит. Рано или поздно, слово в Украине снова станет свободным,
      – сказал генпродюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

      ефіри 112 канал NewsOne ZIK
      Так выглядел эфир на ZIK/ скриншот

      Что известно про эти телеканалы?

      NewsOne и "112 Украина" частенько попадают в различные скандалы из-за информационной политики, которую ведут. А вот ZIK в этой компании пока новенький – нарушениями не отличился, но после перехода в собственность соратника Медведчука пригласил ведущей одиозную Надежду Савченко.

      А вот на 112-ом в июле собирались демонстрировать фильм режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины". В нем войну с Россией автор называет "гражданской войной", а Медведчука – "лидером оппозиции". Россия в этом фильме – не страна-агрессор. В общем, режиссер откровенно поддерживает русскую версию трактовки событий в Украине 2014 года.

      Из-за этого под зданием Службы безопасности Украины в Киеве протестовали десятки активистов. Они требовали от правоохранителей немедленной реакции относительно действий телеканала "112 Украина". Перед тем ночью двое неизвестных обстреляли из гранатомета здание телеканала. В итоге от идеи показывать ленту телеканал отказался.

      Актуально: Нацсовет просит суд отменить лицензию телеканала NewsOne: почему

      От 112-го не отставал и NewsOne. Там тоже в июле хотели провести совместный с Россией телемост. Он должен был состояться с государственным каналом "Россия 24" под названием "Надо поговорить". Среди ведущих с российской стороны были анонсированы Мария Ситтель и Андрей Малахов, к ним должен был присоединиться главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев.

      Как "112 Украина" лишили цифровой лицензии? Нацсовет лишил 112-й цифровой лицензии 26 сентября. Теперь цифровое вещание канала прекратят в ряде регионов. Правда, запрет не касается трансляции телеканала в Интернете, а также на кабельном или спутниковом сигнале.

      blog_ava
      Сколько украинцев считают Россию страной-агрессором: результаты опроса
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      1112
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Журналисты Протесты СМИ NewsOne 112 канал
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