22:34
24 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
19°C 10°C
  • понедельник
    21°C 11°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Вследствие жуткого ДТП на Харьковщине погиб мотоциклист: фото 18+

333 Читати новину українською
Вследствие жуткого ДТП на Харьковщине погиб мотоциклист
Вследствие жуткого ДТП на Харьковщине погиб мотоциклист / pmg.ua

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июня в поселке Белый Колодец Волчанского района, что на Харьковщине. В результате аварии погиб мотоциклист, еще один пассажир ранен.

Об этом говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

Читайте также: В ДТП на Полтавщине погиб помощник нардепа Вилкула

По словам правоохранителей, мотоцикл "ИЖ", которым управлял 40-летний мужчина, столкнулся с автомобилем "ВАЗ".

В результате аварии водитель транспортного средства "ИЖ" погиб на месте, а 38-летний пассажир мотоцикла сейчас доставлен в Волчанскую районную больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по статье 286 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с двумя микроавтобусами произошла в субботу, 23 июня, вблизи села Девички Переяслав-Хмельницкого района на Киевщине. В результате ДТП погиб 17-летний парень, 14 человек травмированы.

Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Жертвы Новости Харькова
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:00 Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 286
Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине
сегодня, 20:01 Самые смешные мемы недели: Порошенко открыл знак, похолодание в Украине
426
Ужасный потоп в Тернополе и жуткие детали расстрела в кафе Киева – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Ужасный потоп в Тернополе и жуткие детали расстрела в кафе Киева – топ-5 видео недели
423
Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
сегодня, 19:01 Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
Блог Медіа 4983
Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
сегодня, 16:00 Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
Блог Медіа 1209
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук