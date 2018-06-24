Вследствие жуткого ДТП на Харьковщине погиб мотоциклист: фото 18+

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июня в поселке Белый Колодец Волчанского района, что на Харьковщине. В результате аварии погиб мотоциклист, еще один пассажир ранен.

Об этом говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

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По словам правоохранителей, мотоцикл "ИЖ", которым управлял 40-летний мужчина, столкнулся с автомобилем "ВАЗ".

В результате аварии водитель транспортного средства "ИЖ" погиб на месте, а 38-летний пассажир мотоцикла сейчас доставлен в Волчанскую районную больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по статье 286 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с двумя микроавтобусами произошла в субботу, 23 июня, вблизи села Девички Переяслав-Хмельницкого района на Киевщине. В результате ДТП погиб 17-летний парень, 14 человек травмированы.