Вслед за ЕС и США: Канада ввела санкции против России за аннексию Крыма

Канада ввела санкции против 6 граждан РФ за организацию и проведение так называемых местных выборов в оккупированном Крыму. Накануне аналогичные санкции ввели ЕС и США.

Санкции Канады предусматривают замораживание активов, запрет сотрудничества на территории Канады и за ее пределами, торговлю имуществом 6 лиц, а также предоставление им финансовых услуг, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Канады.

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Кто попал в санкционный список Канады:

Екатерина Алтабаева – так называемая "председатель Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 годах, а теперь "заместитель" председателя в этом ведомстве оккупантов;

В. Немцева – так называемая "глава Заксобрания Севастополя";

Михаил Развожаев – так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя";

С. Даниленко – так называемый "глава севастопольского избиркома";

К. Перкова – так называемая "секретарь комиссии";

Л. Бачева – заместитель Даниленко.

Заметим, что в список ЕС еще попал Юрий Гоцанюк – так называемый "председатель Совета министров Крыма", а в список США попал еще Александр Ганов – гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс". Эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым через Керченский пролив.

Объявленные санкции вступают в силу немедленно.

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Что известно про так называемые "местные выборы" в Крыму?

8 сентября 2019 года россияне провели так называемые "муниципальные выборы" в оккупированных ими Крыму и Севастополе. Украина, Европейский Союз и весь цивилизованный мир таких "выборов" не признали.