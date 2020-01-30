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      Вслед за ЕС и США: Канада ввела санкции против России за аннексию Крыма

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      Канада ввела санкции против России / tass.ru

      Канада ввела санкции против 6 граждан РФ за организацию и проведение так называемых местных выборов в оккупированном Крыму. Накануне аналогичные санкции ввели ЕС и США.

      Санкции Канады предусматривают замораживание активов, запрет сотрудничества на территории Канады и за ее пределами, торговлю имуществом 6 лиц, а также предоставление им финансовых услуг, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Канады.

      Реакция России: Очередной раунд агонии от ЕС, – в Кремле дерзко отреагировали на санкции против РФ

      Кто попал в санкционный список Канады:

      • Екатерина Алтабаева – так называемая "председатель Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 годах, а теперь "заместитель" председателя в этом ведомстве оккупантов;
      • В. Немцева – так называемая "глава Заксобрания Севастополя";
      • Михаил Развожаев – так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя";
      • С. Даниленко – так называемый "глава севастопольского избиркома";
      • К. Перкова – так называемая "секретарь комиссии";
      • Л. Бачева – заместитель Даниленко.

      Заметим, что в список ЕС еще попал Юрий Гоцанюк – так называемый "председатель Совета министров Крыма", а в список США попал еще Александр Ганов – гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс". Эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым через Керченский пролив.

      Объявленные санкции вступают в силу немедленно.

      Тем временем: Евросоюз может снять санкции с Азарова, Ставицкого и сына Януковича, – СМИ

      Что известно про так называемые "местные выборы" в Крыму?
      8 сентября 2019 года россияне провели так называемые "муниципальные выборы" в оккупированных ими Крыму и Севастополе. Украина, Европейский Союз и весь цивилизованный мир таких "выборов" не признали.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости России Новости Украины Санкции Новости США Канада Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики
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