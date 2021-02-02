У Маріупольській міській лікарні №9 облаштували нову кисневу станцію за найшвидші терміни. Завдяки Групі Метінвест це зайняло всього 3 тижні.

Джерело: 24 канал

В.о. директора міської лікарні №9 Олександр Железняк зазначив, що кисень – це основний продукт, який потрібен для лікування хворих, у яких страждають легені.

Раніше балони із киснем доводилось щодня доставляти у лікарні, але за підтримки Групи Метінвест сучасна станція зробить автоматичним процес подачі кисню.

"Це виглядало як окремі балони, які потрібно було привозити з заводу щодня. Кожен день їх необхідно було міняти багато разів. Зараз ми перейшли на новий рівень, пройшли еволюцію, з'явилися стаціонарні системи. Ми на етапі фінальної установки креосистеми, яка дозволяє в автоматизованому режимі забезпечувати киснем лікарні", – розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Ця сучасна технологія дозволить швидко та якісно доставляти кисень у лікарню, безпосередньо до хворого. На забезпечення Маріуполя киснем Група Метінвест уже витратила близько 72 мільйонів гривень. І саме завдяки такій підтримці, зі слів міського голови Вадима Бойченка, у місті вдалося поліпшити ситуацію із захворюванням. Зараз немає жодних проблем із киснем, а число тих, хто поборов вірус високе.

"Рівень пацієнтів, які були інфіковані COVID-19 і які одужали становить 93%. Ми бачимо, що ліжко-місця, які ми підготували (600 місць), заповненні всього лиш на третину. Ми бачимо, що завдяки кисню ми зменшили час перебування пацієнта в лікарні, ми зменшити хід лікування. Тобто зараз ми керуємо цим процесом", – поділився міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Група Метінвест також посприяла тому, щоб медзаклади Маріуполя отримали 15 висококласних апаратів ШВЛ. А медики, які пройшли навчання на цій техніці – комплекти медичного спецодягу.

Також Юрій Риженков зазначив, що Метінвест не планує припиняти допомогу лікарням і мешканцям Маріуполя, у планах подальша взаємодія у подоланні пандемії.