5 команд, які зараз працюють на благо українців

За останній час країна змінилась. Та як це часто буває: два кроки вперед, один назад

Я можу виділити 5 команд реформаторів, які сьогодні справді працюють:

Люди з "Нафтогазу", включаючи менеджмент "УкрГазВидобування", які торік показали рекордну кількість видобутку. Команда прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, де сьогодні є і кілька моїх людей. Я підтримую те, що він робить. Безперечно, команда Уляни Супрун. Команда міністра фінансів Олександра Данилюка. А також, звичайно, ті, хто працюють в НАБУ.

Інші, за моїми спостереженнями, роблять не надто багато хорошого.

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Під "кроком назад" я маю на увазі все, що стосується судової системи. Нічого доброго там зараз не відбувається. З депутатів знімають електронні браслети. Суддя, який давав хабар Холодницькому, не за гратами, а продовжує далі працювати. Це жах! Жодних позитивних результатів у роботі ГПУ, СБУ та МВС.

Всі ці нереформовані інституції мають залишити бізнес у спокої та займатись антитероризмом, контррозвідкою та іншими важливими справами.

У зв'язку з цим я дуже чекаю на створення Бюро фінансових розслідувань та появу Антикорупційного суду. І останній має бути обов'язково незалежним, адже ми пам'ятаємо історію зі створенням НАЗК. На перший погляд, ця ініціатива була дуже хорошою. Та згодом суспісльство пересвідчилось, що цей орган не став незалежним. Звідси й негативні результати.

Створювати Антикорупційний суд треба в зовсім інших умовах: щоб ані Президент, ані парламент, ані якісь фінансово-промислові групи не мали змоги впливати на його діяльність.

Як це забезпечити? Лише шляхом обрання очільника суду через незалежний конкурс. Якби таке призначення залежало від мене, я би без сумніву запросив на цю посаду якогось іноземця. Свого часу в інших корумпованих країнах так і робили. Приміром, Гватемала залучала іспанців. Маємо великий вибір: є люди з діаспори, є поважні українці, які працюють за кордоном, тощо.

Без допомоги міжнародних партнерів не обійтись. І вони повинні стати не радниками, а безпосередніми учасниками цього процесу.

А всі ті, хто говорить популістичні речі на кшталт "Україна — суверенна країна та повинна мати свою точку зору", працюють лише на шкоду державі.

Автор: Айварас Абромавичус. Джерело: Новое время

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