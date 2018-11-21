Всплеск инфляции и нефть по 35: Центральный банк России подготовил кризисный сценарий на 2019
Банк России подготовил так называемый "рисковый" или "стрессовый" сценарий на 2019 год, предусматривающий снижение цен на нефть до 35 долларов за баррель.
Об этом сообщает Meduza.
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Во время выступления в Госдуме руководитель банка Эльвира Набиуллина заявила о разработке такого сценария. Также она уточнила, что в нем заложено значительное ужесточение санкций в отношении России и бегство капиталов из страны.
Эльвира Набиуллина
Набиуллина руководит Центробанком РФ с июня 2013 года и регулярно разрабатывает кризисные сценарии. Это не препятствует ей время от времени делать заявления типа: "Цена на нефть никак не влияет на экономику России". Теперь же главный банкир Федерации осторожно заметила, что при "стрессовом" развитии событий экономику России ожидает рецессия и "непродолжительный всплеск инфляции до двузначных значений".
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Конечно, Набиуллина убеждена, что у руководимого ею банка "есть инструменты, чтобы преодолеть невзгоды".
К слову, базовый сценарий, на который ориентируется Центральный банк России в первую очередь предполагает цену на нефть в 55 долларов за баррель и инфляцию до пяти – пяти с половиной процентов в 2019 году. По состоянию на ноябрь 2018 года цена нефти марки Brent колеблется вокруг 63 долларов за баррель.
Напомним, санкции против России начали применять с 2014 года и с тех пор только усиливались. В частности, 20 ноября 24 канал сообщал, что США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти из Ирана в Сирию: в санкционные списки попало шесть физических лиц и три организации.
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