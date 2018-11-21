15:20
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Всплеск инфляции и нефть по 35: Центральный банк России подготовил кризисный сценарий на 2019

      58 Читати новину українською
      В России готовятся к кризису
      В России готовятся к кризису / Фото из открытых источников

      Банк России подготовил так называемый "рисковый" или "стрессовый" сценарий на 2019 год, предусматривающий снижение цен на нефть до 35 долларов за баррель.

      Об этом сообщает Meduza.

      Читайте также: Крымский мост смещается: появилась реакция России

      Во время выступления в Госдуме руководитель банка Эльвира Набиуллина заявила о разработке такого сценария. Также она уточнила, что в нем заложено значительное ужесточение санкций в отношении России и бегство капиталов из страны.

      Набіулліна
      Эльвира Набиуллина

      Набиуллина руководит Центробанком РФ с июня 2013 года и регулярно разрабатывает кризисные сценарии. Это не препятствует ей время от времени делать заявления типа: "Цена на нефть никак не влияет на экономику России". Теперь же главный банкир Федерации осторожно заметила, что при "стрессовом" развитии событий экономику России ожидает рецессия и "непродолжительный всплеск инфляции до двузначных значений".

      Читайте также: Нефтяная месть: насколько санкции США против Ирана эффективны и на что повлияют

      Конечно, Набиуллина убеждена, что у руководимого ею банка "есть инструменты, чтобы преодолеть невзгоды".

      К слову, базовый сценарий, на который ориентируется Центральный банк России в первую очередь предполагает цену на нефть в 55 долларов за баррель и инфляцию до пяти – пяти с половиной процентов в 2019 году. По состоянию на ноябрь 2018 года цена нефти марки Brent колеблется вокруг 63 долларов за баррель.

      Напомним, санкции против России начали применять с 2014 года и с тех пор только усиливались. В частности, 20 ноября 24 канал сообщал, что США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти из Ирана в Сирию: в санкционные списки попало шесть физических лиц и три организации.

      Теги: Новости России нефть
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как правильно ухаживать за лицом и избавиться от черных точек
      19 ноября , 09:00 Как правильно ухаживать за лицом и избавиться от черных точек
      85
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Сирийские СМИ показали фото разрушений химического института вследствие удара США и союзников
       15 апреля , 09:51
      "Неясность", – у Путина прокомментировали предстоящую встречу с Трампом
       21 января 2017 , 15:29
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук