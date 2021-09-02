Вспомнил о кукурузе, самоиронии и развитии: Труханов поздравил одесситов с Днем города
Источник:официальный сайт Одессы
Одесса 2 сентября празднует День города. Местных жителей уже поздравил городской голова Геннадий Труханов. Он отметил, что город развивается и становится привлекательным для туристов со всего мира.
Мэр Труханов записал видеоприветствие. В нем отметил, что на Земле есть 12 городов с названием Одесса.
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Поздравление с Днем Одессы от Труханова
Но только в нашем городе (24 канал) летом на пляже продают горячую кукурузу, а дворики в центре и на Молдаванке используют как фотозону,
– заявил городской голова.
Он добавил, что Одесса пропитана самоиронией, и его подкупает эта честность.
Каждый год у города появляется достаточно новых поводов для гордости. "Одесса растет, Одесса меняется, в Одессу стремится молодежь", – продолжил Труханов.
Городской голова отметил, что теперь город могут открыть для себя туристы со всего мира. Лучший способ предсказать будущее, убежден политик, создать его.
"Мы уже живем в самом современном и популярном городе в Украине", – отметил он. И подытожил, что для него лично Одесса – лучший город на Земле. В завершение Труханов поздравил Одессу с днем рождения.
К слову, видеоприветствие Труханов записал на русском языке.
Труханов поздравил одесситов с Днем города: смотрите видеоВажно! Геннадий Труханов – один из самых одиозных политиков Украины. У него криминальное прошлое и огромный багаж скандалов за плечами. Правоохранители неоднократно начинали по нему уголовные производства, его задерживали. Труханов не стеснялся надевать запрещенную в Украине георгиевскую ленту. Однако, несмотря ни на что, жители Одессы в 2020 году снова избрали его мэром города.
Одесса отмечает День города: что известно о праздновании
- В этом году Одессе исполняется 227 лет со дня основания.
- На эстакаде Одесского порта состоится праздничный концерт. Главным ведущим мероприятия будет Потап. Также одесситы и гости города смогут послушать оркестр Hardi с хитами группы Queen, группы Mozgi, Jeff Scott Soto, Ace of Base, дуэт Artik & Asti. Также в городе выступит "Бумбокс".
- А на пляже Ланжерон планируют установить национальный рекорд – в море на каяках и SUP-бордах одновременно выйдут более 400 человек.