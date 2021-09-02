Вспомнил о кукурузе, самоиронии и развитии: Труханов поздравил одесситов с Днем города

Одесса 2 сентября празднует День города. Местных жителей уже поздравил городской голова Геннадий Труханов. Он отметил, что город развивается и становится привлекательным для туристов со всего мира.

Мэр Труханов записал видеоприветствие. В нем отметил, что на Земле есть 12 городов с названием Одесса.

Читайте также Потому что Одесса – мама, – Зеленский поздравил одесситов с Днем города

Поздравление с Днем Одессы от Труханова

Но только в нашем городе (24 канал) летом на пляже продают горячую кукурузу, а дворики в центре и на Молдаванке используют как фотозону,

– заявил городской голова.

Он добавил, что Одесса пропитана самоиронией, и его подкупает эта честность.

Каждый год у города появляется достаточно новых поводов для гордости. "Одесса растет, Одесса меняется, в Одессу стремится молодежь", – продолжил Труханов.

Городской голова отметил, что теперь город могут открыть для себя туристы со всего мира. Лучший способ предсказать будущее, убежден политик, создать его.

"Мы уже живем в самом современном и популярном городе в Украине", – отметил он. И подытожил, что для него лично Одесса – лучший город на Земле. В завершение Труханов поздравил Одессу с днем рождения.

К слову, видеоприветствие Труханов записал на русском языке.

Труханов поздравил одесситов с Днем города: смотрите видео

Одесса отмечает День города: что известно о праздновании

В этом году Одессе исполняется 227 лет со дня основания.

На эстакаде Одесского порта состоится праздничный концерт. Главным ведущим мероприятия будет Потап. Также одесситы и гости города смогут послушать оркестр Hardi с хитами группы Queen, группы Mozgi, Jeff Scott Soto, Ace of Base, дуэт Artik & Asti. Также в городе выступит "Бумбокс".

А на пляже Ланжерон планируют установить национальный рекорд – в море на каяках и SUP-бордах одновременно выйдут более 400 человек.