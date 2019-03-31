Вспомнил, что не сказал вам главного, – Притула обратился к украинцам относительно выборов 2019

Сергей Притула, известный украинский шоумен и телеведущий, обратился к украинцам в ночь на 31 марта с призывом прийти на избирательные участки и отдать свой голос за одного из кандидатов.

Притула записал видеообращение к украинцам буквально в постели и начал его словами: "Уже ложился спать, потому что завтра же на гастроли, но вспомнил, что не сказал вам главного".

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"А давайте завтра все дружно придем на участки и проголосуем", – сказал шоумен. И в своем стиле продолжил: "Просили мама, просили тато, и я вас прошу – придите на избирательные участки на первый тур президентских выборов и отдайте свой голос".

"Я не буду вам говорить, за кого. Вы – умные и взрослые люди. И сами все знаете. И сделаете правильный выбор. Спасибо за внимание и до встречи на избирательном участке", – подытожил Притула свое обращение.