Вспомнили и о Стусе: активисты обрисовали асфальт под стенами офиса скандального Медведчука

В четверг, 16 августа, активисты пришли к офису скандального Виктора Медведчука, обрисовали асфальт разными цветами и требовали освободить политзаключенных Кремля.

Об этом сообщила корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Два часа подряд активисты обрисовывали асфальт под стенами офиса Виктора Медведчука. Эту акцию организовали украинские режиссеры и неравнодушные люди.

Активисты обрисовывали асфальт под стенами офиса Виктора Медведчука

Отметим, что акция проходит уже второй раз, активисты хотят напомнить о том, что Медведчук уже давно должен был решить судьбу украинских политзаключенных, которые находятся на территории России.

На асфальте встречаются надписи "Free Sentsov", а также напоминание о том, что Медведчук кум Путина. А на соседнем доме активисты устроили импровизированный мурал, на котором изображен Василий Стус, а под ним тег #МедведчукМиНеЗабули. Речь идет о том, что именно Медведчук отправил украинского поэта на 10 лет в лагерь, где он и умер.

Активисты сделали импровизированный мурал с Василием Стусом

Активисты отметили, что это не последняя акция. Участники акции будут закрашивать почти каждый сантиметр этого асфальта, чтобы напоминать о том, что судьбу кремлевских узников должны были уже решить и они должны быть уже дома.

Напомним, накануне стало известно, что в фильме об украинском писателе-диссиденте Василии Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания о Викторе Медведчуке – защитнике в процессе над поэтом, хотя сам подсудимый от него отказался.