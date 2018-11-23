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      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд

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      В 90-х чуть ли не каждый мальчишка, который интересовался спортом, мечтал о кожаном баскетбольном мяче. И с ним, если не долетать до кольца, как это делали американские спортсмены, то, по крайней мере, метко бросать трехочковые. Но все в школе играли бесформенными резиновыми мячами. Ну, и, конечно, нужно было соответственно одеваться: блайзер Чикаго Буллз, майка Лейкерс и какие-то широкие шорты.

      Баскетбол придумали в США. Детям не было чем заняться зимой в спортзале, и один мудрый канадец придумал бросать мяч в корзину из-под абрикосов. А уже в 1936 году баскетбол стал олимпийским видом спорта.

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      Баскетбол на украинских просторах очень быстро стал одним из самых популярных видов спорта. На олимпиадах мужская баскетбольная сборная выдавала настоящую феерию – 9 медалей в 9-ти олимпийских турнирах.

      баскетбол срср

      Мужская баскетбольная сборная СССР

      Победить американцев в их фирменном виде спорта – об этом мечтал весь Союз. В конце концов, это случилось. В 1972 году в Мюнхене во время золотого финала СССР – США советские баскетболисты выгрызли победу на последних секундах – 51 на 50.

      Американцы тогда не выставили свой сильнейший состав на Олимпиаде в Мюнхене. А потому, мне кажется, что победа в Сеуле в 1976 году для СССР была гораздо весомее,
      – отметил баскетболист, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко.

      Если говорить о клубном чемпионате и наших украинских победах, здесь с матчем номер один тоже все ясно. В 1989 году киевский "Будивельник" в финале союзного первенства сыграл с литовским "Жальгирисом". На последних секундах матча был ничейный результат 87 – 87. А когда до сирены осталась секунда, то киевлянин Александр Волков выдал невероятный бросок.

      баскетбол срср

      Баскетболисты СССР

      На следующий же день после таких побед в баскетбольные секции стояли очереди. И даже школьная программа по физкультуре не обходилась без баскетбола.

      Помню свою школьную программу, тогда обязательно был баскетбол. Дети привлекались к этому виду спорта,
      – вспомнил спортивный журналист Иван Вербицкий.

      А вот те, кому в итоге и суждено было стать профессиональным баскетболистом этой участи всячески избегали.

      "Я баскетбол ненавидел. Я был в школе на голову выше в классе, а поэтому все говорили: "давай на баскетбол". Я говорил – нет. Занимался борьбой, плаванием, легкой атлетикой", – рассказал баскетболист Медведенко.

      Теги: Новости Украины Баскетбол СССР Спорт История Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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      Новости за 23 ноября
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