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      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости

      Вспомнить все 17 Читати новину українською

      И борщ украинский, и варенички с вишенками, и клубничка с черноземом – всего бывало за время дипломатических приемов высоких чинов всех рангов. И за всем этим неуклонно следило око сами знаете кого.

      Тот период в истории получил название разрядка. Это был большой успех для дипломатии, а напряженные отношения между странами значительно потеплели.

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      К тому же, освоение космоса – не единственная сфера, где Советский Союз, и в частности Украина, превосходил США. Все важные переговоры проходили в Москве, а Киев был пунктом для развлечений иностранных гостей.

      Дипломатов контролировали по всему маршруту передвижения. Без курьезов не обходилось. Британская принцесса Анна как-то посетила украинский колхоз. И хотя протокольная служба неоднократно подчеркивала, что клубники которыми будут угощать, надо мыть раз сто, высокая гостья попробовала на зуб украинский чернозем.

      Ричард Никсон в Украине

      Первым наши просторы, при чем дважды, посетил американский президент Ричард Никсон в 1972 и 1974 годах.

      Киев был местом, где происходила неформальная культурная программа. Туда поехал и Никсон. Никаких политическихе вопросы в Киеве не решались, зато был визит американского театра Оперы и балета, а также экскурсия по городу,
      – рассказал полномочный посол Украины Владимир Хандогий.

      Річард Ніксон в Києві
      Ричард Никсон в Киеве

      Маргарет Тетчер в Киеве

      Театр Оперы и балета принимал именитых гостей не только из Америки. Железная леди британской политики Маргарет Тэтчер тоже посетила один из спектаклей и пообщалась с самыми маленькими зрителями в кулуарах театра. В Украине ее угощали блюдами национальной кухни – варениками.

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      С опаской к украинским вареникам относилась лишь жена президента Никсона – то ли о фигуре заботилась, а может банально боялась какого-то подвоха.

      Сама же Маргарет Тэтчер была в Киеве только раз. Тогдашние парламентарии считали, что это прекрасная возможность, чтобы железная леди решила много наших проблем.

      Маргарет Тетчер в Україні
      Маргарет Тетчер в Украине

      Тэтчер пригласили на сессии за трибуну. Наши депутаты начали задавать вопросы на английском и Тэтчер сказала: "Во-первых, ваш английский не достаточно хорош. Во-вторых, вы не должны говорить на английском, ведь вы в своей стране, у вас есть переводчики. В-третьих, почему вы задаете вопросы, которые могут заставить меня коснуться собственных дел вашей страны? Вы не услышите ответов",
      – вспоминает эксперта по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко.

      К украинским блюдам за столом наливали водку. По традиции, на таком застолье произносились тосты. Слово президентов – всегда в конце обеда. Но в пределах Советского Союза в протокол пришлось внести изменения. "Брежнев после 2-3 рюмок водки уже не мог говорить. Поэтому был принят новый формат – тост президенты произносили первыми", – подчеркнула Адаменко.

      Зато первый зарубежный визит украинского президента Кравчука состоялся в Канаду. Говорят, именно поэтому они первыми признали нашу независимость.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Новости Киева СССР Леонид Кравчук Великобритания Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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