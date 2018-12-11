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      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ

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      Атлетическая гимнастика. Именно так в Союзе называли бодибилдинг. Хотя до сих пор нашим спортсменам нравится слово культуризм. Как бы там не было - вплоть до конца 80-ых официально заниматься этим видом спорта было запрещено. Это ведь нарциссизм. Хотя, кого это останавливало!

      Если подростки 90-х до зубов спорили, кто же круче, Шварценеггер или Сталлоне, то советские – выбирали между украинцами Леонидом Жаботинским и Юрием Власовым.

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      Атлетическая гимнастика. Что это за дисциплина такая? В союзе так называли не что иное, как бодибилдинг.

      Но слово "бодибилдинг" было американское и не приветствовалось, поэтому применили хитрый прием и придумали свое название – "атлетическая гимнастика",
      – объяснил мастер спорта международного класса по бодибилдингу и обладатель титула "Мистер Вселенная" Адам Козыра.

      СРСР
      Подростки спорили, кто круче, Шварценеггер или Сталлоне, Жаботинский или Власов

      Но, конечно, самая популярная дефиниция – "культуризм", а те, кто исповедовал этот вид спорта, назывались никак иначе как "утки". Но назывались шепотом – культуризм же под запретом.

      Нельзя было официально тренироваться, потому культуризм считался буржуазным видом спорта и надо было идти на секцию тяжелой атлетики,
      – рассказал президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок.


      Культуризм был под запретом, а клубы – подпольными

      А что делать тем, кто не желал профессионально заниматься спортом, но хотел обладать аполлоновским строением тела? Правильно – идти в подполье. А в подпольные клубы очень скоро и частенько наведывалась милиция.

      Мы открыли клуб. Вроде, официально, при ЖЄКе в подвальном помещении. Где-то за полгода его опечатали и закрыли. Я должен был с друзьями срывать пломбы, чтобы спасти и вывезти часть оборудования. Следующей же ночью меня, комсомольца и студента, забрали в милицию,
      – подчеркнул почетный президент Национальной федерации бодибилдинга Украины Андрей Долгокир.


      Легко было попасть в милицию, а оттуда в КГБ – рукой подать

      А оттуда и до КГБ – рукой подать. А как же таких любили чихвостить на заседаниях комсомола! Клеймили нарциссизмом, самолюбованием.

      Как маскировались атлеты, когда в рационе советского бодибилдера появилось "спортивное питание" и почему преданных культуризму спортсменок и спортсменов не останавливали никакие страхи – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Спорт Здоровье Вспомнить все СССР История
      Источник: 24 канал
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      Новости за 11 декабря
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