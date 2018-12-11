Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
Атлетическая гимнастика. Именно так в Союзе называли бодибилдинг. Хотя до сих пор нашим спортсменам нравится слово культуризм. Как бы там не было - вплоть до конца 80-ых официально заниматься этим видом спорта было запрещено. Это ведь нарциссизм. Хотя, кого это останавливало!
Если подростки 90-х до зубов спорили, кто же круче, Шварценеггер или Сталлоне, то советские – выбирали между украинцами Леонидом Жаботинским и Юрием Власовым.
Читайте также: Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
Атлетическая гимнастика. Что это за дисциплина такая? В союзе так называли не что иное, как бодибилдинг.
Но слово "бодибилдинг" было американское и не приветствовалось, поэтому применили хитрый прием и придумали свое название – "атлетическая гимнастика",
– объяснил мастер спорта международного класса по бодибилдингу и обладатель титула "Мистер Вселенная" Адам Козыра.
Подростки спорили, кто круче, Шварценеггер или Сталлоне, Жаботинский или Власов
Но, конечно, самая популярная дефиниция – "культуризм", а те, кто исповедовал этот вид спорта, назывались никак иначе как "утки". Но назывались шепотом – культуризм же под запретом.
Нельзя было официально тренироваться, потому культуризм считался буржуазным видом спорта и надо было идти на секцию тяжелой атлетики,
– рассказал президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок.
Культуризм был под запретом, а клубы – подпольными
А что делать тем, кто не желал профессионально заниматься спортом, но хотел обладать аполлоновским строением тела? Правильно – идти в подполье. А в подпольные клубы очень скоро и частенько наведывалась милиция.
Мы открыли клуб. Вроде, официально, при ЖЄКе в подвальном помещении. Где-то за полгода его опечатали и закрыли. Я должен был с друзьями срывать пломбы, чтобы спасти и вывезти часть оборудования. Следующей же ночью меня, комсомольца и студента, забрали в милицию,
– подчеркнул почетный президент Национальной федерации бодибилдинга Украины Андрей Долгокир.
Легко было попасть в милицию, а оттуда в КГБ – рукой подать
А оттуда и до КГБ – рукой подать. А как же таких любили чихвостить на заседаниях комсомола! Клеймили нарциссизмом, самолюбованием.
Как маскировались атлеты, когда в рационе советского бодибилдера появилось "спортивное питание" и почему преданных культуризму спортсменок и спортсменов не останавливали никакие страхи – смотрите в программе.