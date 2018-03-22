Вспомнить все. Магия виниловых пластинок

Сейчас любую песню можно найти, несколько раз проведя пальцем по экрану смартфона. А лет 30-40 назад за альбом с музыкой любимой группы можно было загреметь за решетку. Перед этим выложив за пластинку месячную зарплату. В этом выпуске – все о виниловых пластинках. Что и на чем слушали, как и где покупали, и почему винил популярный до сих пор.

Патефоны быстро выросли до граммофонов. Но ни там, ни там музыки не будет без пластинки, которую делают из поливинилхлорида. Отсюда и народное название – винил. На всех пластинках советского производства красовалась надпись "Мелодия". Это единственная фирма, которая имела право тиражировать музыку. Пластинки продавали в одноименных магазинах.

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В советские времена широкие тиражи имели различные вокально-инструментальные ансамбли. Пластинки украинских групп попадали на полки магазинов лишь изредка и очень скромным тиражем. Но наиболее популярная – конечно, западная музыка. Выбор не очень широкий, но кое-что все же продавалась в магазинах "Мелодия".

Винил дает возможность записать музыку как музыкальное произведение. То есть последовательность дорожек с паузами и антрактом. Когда вы берете пластинку и переворачиваете на другую сторону. Вы переосмысливаете все что вы прослушали. И продолжаете дальше,

– рассказал "Винил Клуба" во Львове Олег Мацех.

Обложки таких дисков тщательно переводились. Шери шерри леди Моден Толкинг в советском варианте звучало просто "Любимая", "Crazy Music". Сумасшедшая музыка группы "Ottovan" стала "Фантастической музыкой".

Каждая пластинка из-за рубежа звучала неожиданно качественно, однако за ввоз запрещенного можно было легко загреметь за решетку. Музыкальную контрабанду везли моряки, проводники международных поездов и дипломаты. И цена на черном рынке соответствующая.

Как возвращается мода на пластинки и почему каждый музыкант, уважающий себя, выдает альбом на пластинке – смотрите в программе.