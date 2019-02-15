Вспомнить Все: Природа и люди

Советская власть не считалась ни с людьми, ни с местами, где они жили. Для, мол, благородной цели повышения плодородия ломали судьбы не сотен тысяч, а миллионов людей. И последствия этого "хозяйства" украинцы чувствуют до сих пор.

Во времена Запорожской Сечи Днепр был легендарной рекой, а сейчас – это просто каскад водохранилищ.

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Для чего менять то, что так хорошо сделано природой? Как рассказывает председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, сами планы преобразования природы присущи тем политическим строям, где доминирует мнение одного человека или группы. Там отсутствие демократии и уважения к правам людей, а также отсутствие уважения к правам природы.

Хотя когда это все только начиналось – никто и не думал о таких масштабах изменений. Первое водохранилище на Днепре построили еще в конце 1920-х годов. Цель его была запустить в работу гидроэлектростанцию ​​и путем затопления порогов на реке развивать судоходство. В те еще доколхозные года государство должно было платить крестьянам за землю под водохранилище в качестве компенсации.



Днепровское водохранилище

Но после Второй мировой войны аппетиты власти разыгрались не на шутку. Следующее Каховское водохранилище должно было стать крупнейшим в мире. И его миссия – засушливую украинскую степь сетью каналов превратить в плодородные земли.

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Реализация задуманного происходила под личным контролем Сталина. Он эту программу считал борьбой с неурожайностью, о чем свидетельствуют плакаты тех времен.



За строительством водохранилищ стоял Сталин

Вместе с возведением водохранилища поля стали защищать специально высаженными лесными полосами по периметру. В то время как юг страны активно увлажняли, на западе занялись другой мелиорацией – осушением.

На западной Украине были переувлажненные территории. В частности, это были болота, но их начали осушать. Поэтому, тратя огромные средства на работу механизмов, они уничтожали естественную устойчивость этих территорий. И сейчас мы видим последствия – иссушение этой территории, уничтожение лесных массивов,

– отметила Татьяна Тимочко.

После запуска Каховского водохранилища вдруг оказалось, что инженеры немного просчитались. И хотя сельское хозяйство в степных зонах действительно ожило с запуском Северо-Крымского канала, воды снова стало не хватать. Пришлось строить еще одно водохранилище – тоже гигантское – Каневское.



Так сейчас выглядит Каневское водохранилище

Ученые до сих пор теряются в подсчетах. Но те приблизительные числа масштабности трагедии действительно впечатляют.

На сегодня известно, что было переселено только из сел Вышгородского района более 50 тысяч человек, а в целом речь идет о 3 миллионах переселенцев. Было уничтожено более 2500 деревень и 153 города. Очень большая трагедия,

– ответил ученый Максим Стриха.

Конечно, новости о принудительном выселении никто из селян не был рад. Они едва пережили Вторую мировую, а тут снова потеря родного дома. Однако особых протестов, как во время строительства последнего водохранилища на Днепре, уже не было. Большинство крестьян были переселены в ближайшие незатопленные села на днепровских кручах. Искусственная украинская атлантида оставила по себе разве что легенды.



Переселение людей в Днепре

В поздние советские времена тоже начали осознавать катастрофичность того решения для экологии. Но, к сожалению, пути для решения этой проблемы пока не существует. Дно водохранилищ давно покрыто слоем ила и то, что осело на дно лучше не ворошить.

Там радиоактивные мулы, тяжелые металлы и химические вещества. Любые движения воды приведут к поднятию этих мулов и разнесению по воздуху радиоактивной массы этих токсичных веществ,

– добавила председатель Всеукраинской экологической лиги.

Больше о строительстве века, которое теперь стало проблемой тысячелетия – смотрите в видео.