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      Вспомнить Все: Секретные объекты

      Вспомнить все 22 Читати новину українською

      В Союзе начали готовиться к большой войне задолго до ее начала. Поэтому то в 20-30-е годы и начали возведение укрепрайонов с рядом секретных объектов. А уже после войны подобное строительство развернулось с новой силой.

      В 30-х годах объект, состоящий из 85-километрового комплекса из бетона и металла, противотанковых рвов и минного поля, на Западе назвали "Линией Сталина".

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      В Советском Союзе он был известен под кодовым названием "УР №1" или Первый Киевский укрепленный район. Однако в начале 20-х годов большевикам такой проект был не под силу. К нему вернулись только в 1928 году. И не из-за амбиций тоталитарного режима, это был банальный страх перед соседними государствами, которые, будто, только и готовились к войне с Советским Союзом.

      Киевский укрепрайон был лишь первой ласточкой так называемой "Линии Сталина". На самом деле, отгораживаться от западного мира Советский Союз начал еще в 20-х годах. И через пять лет линия укрепрайона растянулась почти на 2 тысячи километров. Защитными сооружениями была усыпана полоса от Карельского перешейка до берегов Черного моря.

      Эти объекты были засекречены. Они были окружены забором, людей туда не допускали. Стояли часовые – то есть работы были засекречены,
      – сказал историк Андрей Швачко.

      Не менее секретным было строительство определенных железнодорожных путей, которые тоже назвали в честь вождя. Так называемое "метро Сталина" должно было соединить два берега Днепра под руслом реки, его начали рыть в конце 30-х годов.

      метро сталіна радянський союз
      Кессон Сталинского метро в Киеве

      Подземное сообщение между берегами должно было решить проблемы поставки оружия и провизии во время обороны Киева и это задолго до Второй Мировой. Однако Сталинское метро могло служить войскам не только для обороны, но и для наступления.

      Эти тоннели должны были быть для секретного перемещения войск, но в районе Киева. Далее они в ночном режиме должны были передвигаться в сторону западной границы,
      – отметил историк Андрей Швачко.

      Однако тоннели так и не достроили. Помешали гитлеровские войска, которые в 1941 году подошли к Киеву. И армию нацистов встретил Первый Укрепрайон.


      Киев в 1941 году

      По Советскому Союзу строили много объектов, которые не должны были бы интересовать обычных граждан. От номенклатурных бомбоубежищ до подземных баз для ремонта подводных лодок. Речь идет об "Объекте №825" в Балаклавской бухте.


      "Объект №825" в Балаклавской бухте

      То, что не достроили до войны, быстрыми темпами возводили после, даже заброшенное Сталинское метро получило новую жизнь.

      Метрополитен – это продолжение сталинских тоннелей. Война показала, что метро очень важный объект для гражданской обороны. Перебросили силы людей и даже оборудование, которое удалось снять со старых строений,
      – сказал киевовед Валерий Лысенко.

      В разгар холодной войны под Киевом активно строили командные центры, центры противовоздушной обороны, хранилища партийных верхов. Некоторые имели выходы в метро.

      Пролетариату, разумеется, туда вход был строго запрещен. Их возводили тихо, работали в три смены. Землю вывозили за город ночью. Как, например, строя укрытие возле станции метро Арсенальная и завода Арсенал. Тоже, кстати, засекреченного, как и большинство заводов в Советском Союзе.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: История Строительство Новости Киева СССР Вспомнить все
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