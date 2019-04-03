Вспомнить Все: Секретные объекты

В Союзе начали готовиться к большой войне задолго до ее начала. Поэтому то в 20-30-е годы и начали возведение укрепрайонов с рядом секретных объектов. А уже после войны подобное строительство развернулось с новой силой.

В 30-х годах объект, состоящий из 85-километрового комплекса из бетона и металла, противотанковых рвов и минного поля, на Западе назвали "Линией Сталина".

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В Советском Союзе он был известен под кодовым названием "УР №1" или Первый Киевский укрепленный район. Однако в начале 20-х годов большевикам такой проект был не под силу. К нему вернулись только в 1928 году. И не из-за амбиций тоталитарного режима, это был банальный страх перед соседними государствами, которые, будто, только и готовились к войне с Советским Союзом.

Киевский укрепрайон был лишь первой ласточкой так называемой "Линии Сталина". На самом деле, отгораживаться от западного мира Советский Союз начал еще в 20-х годах. И через пять лет линия укрепрайона растянулась почти на 2 тысячи километров. Защитными сооружениями была усыпана полоса от Карельского перешейка до берегов Черного моря.

Эти объекты были засекречены. Они были окружены забором, людей туда не допускали. Стояли часовые – то есть работы были засекречены,

– сказал историк Андрей Швачко.

Не менее секретным было строительство определенных железнодорожных путей, которые тоже назвали в честь вождя. Так называемое "метро Сталина" должно было соединить два берега Днепра под руслом реки, его начали рыть в конце 30-х годов.



Кессон Сталинского метро в Киеве

Подземное сообщение между берегами должно было решить проблемы поставки оружия и провизии во время обороны Киева и это задолго до Второй Мировой. Однако Сталинское метро могло служить войскам не только для обороны, но и для наступления.

Эти тоннели должны были быть для секретного перемещения войск, но в районе Киева. Далее они в ночном режиме должны были передвигаться в сторону западной границы,

– отметил историк Андрей Швачко.

Однако тоннели так и не достроили. Помешали гитлеровские войска, которые в 1941 году подошли к Киеву. И армию нацистов встретил Первый Укрепрайон.



Киев в 1941 году

По Советскому Союзу строили много объектов, которые не должны были бы интересовать обычных граждан. От номенклатурных бомбоубежищ до подземных баз для ремонта подводных лодок. Речь идет об "Объекте №825" в Балаклавской бухте.



"Объект №825" в Балаклавской бухте

То, что не достроили до войны, быстрыми темпами возводили после, даже заброшенное Сталинское метро получило новую жизнь.

Метрополитен – это продолжение сталинских тоннелей. Война показала, что метро очень важный объект для гражданской обороны. Перебросили силы людей и даже оборудование, которое удалось снять со старых строений,

– сказал киевовед Валерий Лысенко.

В разгар холодной войны под Киевом активно строили командные центры, центры противовоздушной обороны, хранилища партийных верхов. Некоторые имели выходы в метро.

Пролетариату, разумеется, туда вход был строго запрещен. Их возводили тихо, работали в три смены. Землю вывозили за город ночью. Как, например, строя укрытие возле станции метро Арсенальная и завода Арсенал. Тоже, кстати, засекреченного, как и большинство заводов в Советском Союзе.

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