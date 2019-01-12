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      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1

      Вспомнить все 18 Читати новину українською

      Первые музыкальные "клипы" таким словом не назывались. Это были целые фильмы, снятые на кинопленку, с постановками и тоннами аппаратуры. И лишь в конце 80-х появляются те первые, что впоследствии мы называли клипами. А вот в 90-х все забурлило в котле шоу-бизнеса.

      То были не клипы, а скорее – музыкальное кино. Вот и Кузьма Скрябин в далеком 1989-м тоже снял кино, но это чем-то напоминало то, что мы привыкли называть  клипом.

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      Кто был автором первого украинского клипа? Это вопрос, на который трудно дать четкий ответ. Возможно, "Вопли Видоплясова" или "Братья Гадюкины", которые в те годы заложили многие модные тенденции.

      Видео первого клипа группы "Вопли Видоплясова"

      Настоящим разрывом шаблонов стала и музыка "сестрички Вики". А вот авторы клипов "Табула Расы" приписывают историческую победу именно своим работам.

      Снимать клипы и вообще качественно писать музыку – в то время это стоило непомерных денег.

      Записать музыку – нужны были или связи, или средства, не говоря уже о клипе. Это были огромные деньги, около 200 долларов, чтобы клип снять, когда поездка из Киева в Тернополь стоила 50 центов железной дорогой,
      – ответил музыкант Мирослав Кувалдин.

      Первыми украинскими клипмейкерами стали люди с доступом к телеканалам, а значит и видеоаппаратуре, или те, кто вовремя такую технику приобрел. Музыканты сами искали таких людей. Урожай на новые украинские клипы в начале 90-х действительно поражал. Фестиваль "Червона рута" разных лет и каждый раз в другом городе открывал в Украине новые вокальные таланты и для хитов полагалось видео.

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      Суперпопулярная в начале 90-х Ирина Билык снимала больше всего. Пожалуй, лучшей ее работой в те времена стал клип на песню "А я пливу". С 1990-го по 1996-й год Билык выпустила аж 10 клипов.

      Клип Ирины Билык на песню "Просто літо"


      Заметили значок "Территории А" в углу? Именно этот национальный хит-парад, который выходил на ICTV, стал настоящей фабрикой клипов на отечественные песни. Если "Червона рута" ковала стране вокальные таланты, то "Территория А" их визуализировала. Но как это удавалось – история для второй части нашей программы о первых украинских клипах.

      Теги: Музыка История Андрей Кузьменко "Скрябин" Ирина Билык Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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