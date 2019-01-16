Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
90-е для украинских музыкантов были временем возможностей. Пиши музыку, снимай клипы – чтобы деньги мог насобирать. Иногда музыкантам помогали, а кое-кто справлялся своими силами. Кто-то же использовал "продакт плейсмент", когда и такого словосочетания еще никто не знал.
Для музыкальной группы середины 90-х иметь свой музыкальный клип означало иметь невиданную популярность. Миллионы людей просматривали все-все клипы на экранах телевизоров, когда показывали "Территорию А", а впоследствии и другие хит-парады.
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Также люди подтанцовывали под хиты на дискотеках, вспоминая характерные движения, увиденные в музыкальных клипах. Не всегда качественных или профессиональных, но в то время ничего лучшего не существовало.
Тогда был в моде "героиновый шик". Все Запад так выглядел. Чистое и красивое было неактуальным. В моде было "грязное",
– рассказал музыкант группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин.
Видеогрязь стране дал Тернополь. Именно там силами местной телекомпании на заказ "Территории А" десятками штамповались клипы. "Задачей "Территории А" была пропаганда новой музыки", – отметил музыкальный продюсер Виталий Климов.
Группа "Аква Вита" в 90-х
"Аква Вита" до Тернополя добралась одной из первых.
Я был чрезвычайно заряжен и уверен. Пришел на студию и за ночь написал "А теперь все иначе", а через три дня мы поехали и сняли клип. Где-то за неделю он пошел в эфир,
– отметил музыкант группы "Аква Вита" Игорь Балан.
"А теперь все иначе" было немало вопросов. Но Балан считает, что мысль клипа можно прочитать, просто не все на это способны: "К чему здесь автоматы и чего он в каске? Там же в тексте написано: "Мы когда-то боялись, че греха таить, один на один оставаться ну хотя бы на мгновение. А теперь все иначе". Мы вооружены и защищены. Раньше боялись, а сейчас – нет".
Смотрите клип группы "Аква Вита" на песню "А теперь все иначе":
Кувалдин из "The ВЙО" тоже рассказал о первом клипе своей группы – на песню "Космическая". Он вышел неоднозначным, зато значительно более популярной работой стал клип на песню "Мануна". Ближе к жизни – подальше от космоса. Впрочем, самому Кувалдину клип, в отличие от песни, не слишком нравился.
Смотрите клип группы "The ВЙО" на песню "Мануна":
Все так наивно, просто и по-детски. Вряд ли можно говорить о каком-то профессионализме тех клипов, но они точно сделаны с душой. Простить же огрехи в качестве можно, узнав о бюджетах тех видеоработ.
Первые клипы стоили по 200-300 долларов. По сути, копейки. Ближе к 2000-м уже цены вырастали. Например, "Поле азарта" обошлось в 5 тысяч долларов,
– рассказал Балан.
Пока мужская аудитория взрывалась от Ирины Билык, в шоубизнес заскочил принц для девочек Юрий Юрченко – секс-символ для каждой школьницы. Андрей Череднюк и Сергей Василенко из группы "Степ" рассказали, что никого так не воспринимали на концертах молодые девушки, как Юрченко: "Бывало такое, что и автобус расшатывали те девушки 14-16 лет".
Юрко Юрченко в 90-х
Раскачивал автобус украинского шоу-биза и еще один повелитель женских сердец Александр Пономарев. После возвращения из Франции в украинском телепространстве феерили "Вопли Водоплясова". "Скрябин" выпустил клип на своего легендарного "Пингвина".
А в 1998 году взошла звезда "Океана Эльзы".
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Каким еще удивляла многообразием украинская музыка тех времен, почему тексты тех песен до сих пор живут в памяти, и кто абсолютно всегда умел писать хиты – смотрите в программе.