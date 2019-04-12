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      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер

      Вспомнить все 29 Читати новину українською

      Его по праву называют самым необычным общественным транспортом Киева. Да и Украины в целом. Его история насчитывает более сотни лет и за все это время он перевез сотни миллионов людей. Он – киевский фуникулер.

      На столетний возраст столичного фуникулера пришлись мировые войны, свержение царя, завершение советской эпохи. Он прошел путь от важнейшего транспортного сообщения до статуса визитки Киева и культового туристического места.

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      Чтобы подняться от Почтовой до Михайловской площади, фуникулеру нужно 2,5 минуты. Однако сто лет тому назад киевляне даже мечтать о таком не могли. Постоянное покорение киевских холмов было частью жизни каждого жителя.

      Чтобы добраться от Почтовой площади на гору, нужно было сначала ехать до Контрактовой площади. Затем подниматься по Андреевскому или Владимирскому спуску. Или еще вариант на трамвае, а потом по Трехсвятительской,
      – рассказала заместитель генерального директора Музея истории Киева Людмила Мороз.

      Транспортную дилемму не помогли решить ни конка – конный общественный транспорт, ни первый трамвай. Киевляне требовали решить транспортные проблемы, особенно, если речь шла о Подоле.

      В 1902 году у одного инженера-железнодорожника появилась идея, как соединить два исторических района. Артур Амбрагамсон предложил построить наклонную железную дорогу, которая простиралась от Почтовой до Михайловской площади.

      Артур Амбрагамсон
      Артур Амбрагамсон

      Городская управа так увлеклась идеей, что на радостях получила из городской казны достаточно кругленькую по тем временам сумму – 172 тысяч рублей. Поэтому в основу легли только передовые технологии, которые были в основном из Швейцарии, где в строительстве фуникулеров достигли немалого прогресса.

      У фуникулера была одна общая идея – универсальные два вагона, которые уравновешивали друг друга,
      – объяснил исследователь истории Киева Стефан Машкевич.

      Вместе с технологиями в Киев прибыли и первые новейшие деревянные вагончики, которые также были привезены из Швейцарии. Освятив дорогой подъемник, в 1905 году его отправили в первое путешествие.

      Движение вагонов началось 7 мая. А 8 мая был открыт фуникулер для пассажироперевозки,
      – добавил начальник Киевского фуникулера Ростислав Онищенко.

      Фунікулер
      Киевский фуникулер в 1905 году

      Также он получил свое имя и это не "Киевский фуникулер". Название было замысловатым и состояло всего из трех букв ММП – Михайловский механический подъем. "Михайловский, потому Михайловская площадь, Михайловский монастырь. И механический подъем тоже понятно", – пояснил Стефан Машкевич.

      Это событие изменило жизнь всего Киева, но не для всех в лучшую сторону. В частности, жителям дома, где обустроили станцию ​​подъемника. Они отказались сносить его для нужд общественного транспорта. Поэтому и сам подъем был короче на 38 метров современного.

      Упирался он в частный дом одной киевлянки. Она не согласилась на снос своего дома. Говорят, что владелица хотела очень высокую цену. Поэтому получилось так, что нижняя станция была на первом этаже ее дома,
      – рассказала Людмила Мороз.

      За 1905 год на фуникулере перевезли 500 тысяч пассажиров. Подъемник сразу внедрили в единую транспортную систему города. Билет за пять копеек позволял прокатиться на трамвае с возможностью пересесть на фуникулер.

      Больше – смотрите в выпуске.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева История Транспорт Вспомнить все
      Источник: 24 канал
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