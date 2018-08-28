Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул

В марте 1968 года в Киеве состоялся первый Всесоюзный конкурс биг-бита. Участвовали около 50 групп, а длился он 7 дней. Председательствовал в жюри тогда Мирослав Скорик. Но с этой даты исследователи отсчитывают начало украинской рока. А когда он зародился и как развивался – в этом выпуске.

В марте 1968 года в Киеве состоялся первый Всесоюзный конкурс биг-бита. Участвовали около 50 групп, а длился он семь дней. Представьте масштаб. Если бы я, Ярослав Демьяненко, был тогда в составе какой-то из рок-групп – точно победил бы. Ведь все тогда таскались не с кем-нибудь, а с "Rolling Stones" и "Beatles". Почему рок-музыка была важной для развития эстетических вкусов человека во все времена? Где связь между рок-музыкой и биг-битом? И какое же время следует считать зарождением украинской рок-музыки?

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Исследователи называют 1962 год. Эта дата происходит от утверждений членов группы "Март" – что они начали играть именно в этом году. А начиналось все с подражания американским рок-н-ролльным музыкантам. И советский вакуум, который отделял СССР от западного мира, не стал тому препятствием. К слову, американский рок-н-ролл начался в 1953 году. Советская же молодежь желала лучшего – одежды, стиля жизни и, конечно же, музыки. В начале 70-х музыканты осознали, что на копировании далеко не уедешь. И начали создавать собственное, оригинальное звучание.



Владимир Ивасюк

Правда, за украиноязычность и обработку народных песен можно было заплатить дорогую цену. Загадочные обстоятельства смерти Владимира Ивасюка, например, до сих пор не раскрыты. Разумеется, подобные случаи были единичными, но Москва стремилась или стереть с лица земли любую инакомысленную музыку, или хотя бы сделать всё возможное, чтобы она не просочилась в широкие массы. Поэтому к середине 80-х музыкантов первой рок-волны в Украине или загнали в подполье, или под крыло Москвы.



Киевская группа "Квартира 50"

Так в вакууме качественной украинской музыки растет новое поколение. С приходом Горбачева к власти и провозглашением курса "Перестройки" дышать стало немного легче, в том числе и музыкантам-самоучкам. Молодежное рок-движение могло выйти из-под контроля комсомольских функционеров, поэтому они решили: если что-то не можешь обуздать, то лучше возглавить. И начали открывать клубы.



Львовская группа​ "Мертвий півень"

Каждый рок-клуб представлял определенное течение. Например, киевский рок-клуб дал "Квартиру 50", "Коллежского асессора", Львов тяготел к какой-то изысканности, театрализованности, поэтому там и возник "Мертвий півень". Но самые яркие представители оставались вне всяких клубами. Таким была группа "Вій" и его предшественник "Баніта Байда".



"Вій" – группа, которая осталась вне клубов

Музыка создавалась и людей на рок-концерты ходило больше, чем любой зал мог вместить.

О тайнах зарождения фестиваля "Червона Рута-89", потоке качественных рок-групп, которые годами мариновались по подвалам и квартирах, и третьем периоде развития украинского рока – смотрите в программе.