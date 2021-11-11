Однако возгорание погасили еще до их приезда с помощью огнетушителя. Об этом сообщили журналистам в ГСЧС Одесской области примерно в 13:30.

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Вспыхнул офисный кулер

Предварительной причиной пожара считают возгорание офисного кулера. Люди в результате инцидента не пострадали. На видео, которое обнародовали очевидцы, заметно очень много черного дыма.

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О том, что огонь полностью потушили порошковым огнетушителем, сообщили примерно через 5 минут. В этот момент туда уже направлялись сразу несколько автомобилей ГСЧС. В результате инцидента почернела часть окон стадиона.

Спасатели под стадионом "Черноморец" / Фото "Думская"