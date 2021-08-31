Вспыхнула свалка в Одесской области: специалисты назвали причину – видео и фото пожара

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 31 августа случился пожар на свалке. Туда сразу прибыли спасатели, однако огонь быстро распространился на большую площадь. Профессионалы считают, что это могло быть поджогом.

Это произошло на свалке кооператива "Экология", которая расположена возле села Абрикосовое. К спасателям обратились примерно в 11 часов утра.

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Спасатели приехали тушить свалку / Фото ГСЧС Одесской области

Тушили несколько часов

Когда пожарные приехали, пылало уже примерно 300 квадратных метров. Огонь начали тушить, однако это было непросто. Поэтому для тушения понадобилось более 2 часов.



Пожар на свалке под Одессой / Фото ГСЧС Одесской области

Следует отметить, что неделей ранее на этой же мусорной свалке был другой пожар. 23 августа пылало 200 квадратных метров. В обоих случаях специалисты считают, что возгорание случилось из-за заноса источника огня извне.

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