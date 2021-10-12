Это произошло на улице Криворожстали, расположенной в Металлургическом районе. К пожарным по инциденту позвонили примерно в 7 часов утра.
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В каком авто возникло возгорание
Когда туда прибыли спасатели, общая площадь пожара уже составляла 20 метров квадратных. Первым загорелся автомобиль Renault Megane 2008 года выпуска. Возгорание произошло в моторном отсеке и салоне.
На какие авто перекинулось пламя:
- Lada Priora – повреждены задняя часть багажника и задний бампер;
- Renault Sandero – повреждены передний бампер и левая фара;
- Skoda Fabia – повреждены передний бампер и левая фара;
- Mercedes Vito – повреждены передний бампер и правая фара;
- "ВАЗ 2106" – повреждено переднее правое крыло и колесо.
Чтобы погасить пожар понадобилось примерно 15 минут. Люди в результате инцидента не пострадали.
Последствия пожара на стоянке в Кривом Роге / Фото ГСЧС
Другой пожар автомобилей
30 сентября сообщили, что в Киеве на Оболони сожгли автомобили женщин, работающих на ОСМД "Фаворит". Это произошло примерно в 2 часа ночи.
Местные жители, когда увидели возгорание, успели потушить лишь одну из машин, вторая же сгорела дотла. Впоследствии сообщили, что этот поджог связан с профессиональной деятельностью владелиц авто.