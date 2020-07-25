В Голосеевском суде Киева обнаружили вспышку коронавируса
В Голосеевском районном суде города Киева зафиксировали вспышку коронавируса. Но, несмотря на положительные результаты тестов, работу учреждения не приостановили.
Як пише портал судової влади, захворіла низка працівників. Тож у приміщеннях установи проводять дезінфекцію.
До слова Вперше в монастирі ПЦУ зафіксували спалах коронавірусу
Люди, які контактували з хворими, пішли на самоізоляцію. Але сам суд закривати не стали, бо це забороняє законодавство.
Які обмеження діють в Голосіївському суді Києва
- Припинено проведення судових засідань для учасників судових процесів в режимі відеоконференції у Голосіївському районному суді міста Києва, окрім судових справ, які потребують термінового судового розгляду;
- Забороняються особисті прийоми громадян канцеляріями суду та архівом;
- До приміщень суду допускаються виключно учасники судових засідань у захисних масках та після термометрії;
- Судді Голосіївського районного суду проводять судові засідання лише за участю учасників справи.