В Голосеевском районном суде города Киева зафиксировали вспышку коронавируса. Но, несмотря на положительные результаты тестов, работу учреждения не приостановили.

Як пише портал судової влади, захворіла низка працівників. Тож у приміщеннях установи проводять дезінфекцію.

До слова Вперше в монастирі ПЦУ зафіксували спалах коронавірусу

Люди, які контактували з хворими, пішли на самоізоляцію. Але сам суд закривати не стали, бо це забороняє законодавство.

Які обмеження діють в Голосіївському суді Києва

Припинено проведення судових засідань для учасників судових процесів в режимі відеоконференції у Голосіївському районному суді міста Києва, окрім судових справ, які потребують термінового судового розгляду;

Забороняються особисті прийоми громадян канцеляріями суду та архівом;

До приміщень суду допускаються виключно учасники судових засідань у захисних масках та після термометрії;

Судді Голосіївського районного суду проводять судові засідання лише за участю учасників справи.

Довідка. Станом на 25 липня в Києві зафіксовано 7 525 випадків зараження на коронавірус. Водночас за час епідемії перемогли хворобу 2 748 жителів столиці, померли, на жаль, 129 осіб.