Вспышка агрессии Кремля: в Минобороны заявили, что в Украину едут британские военные

Украина и Британия договорились о совместных действиях в реформировании ВСУ и ВМС – первые британские военнослужащие прибудут в Украину уже в январе. Выполнение ряда задач в рамках предыдущих договоренностей между странами ускорили из-за усиленияроссийской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Читайте также: Россия наращивает войска в Азовском море, – Полторак

Двусторонние переговоры между министром обороны Степаном Полтораком и госсекретарем по вопросам обороны Британии Гевином Уильямсоном состоялись во время визита последнего в Одессу 21 декабря.

Так, глава оборонного ведомства Украины отметил, что среди прочего обсуждались вопросы ускорения реализации ряда конкретных мер и решений, которые принимались месяц назад во время его визита в Лондон.

По словам Полторака, причина этому – резкое обострение ситуации безопасности и агрессия России против Военно-морских сил ВСУ в Керченском проливе, а также ситуации на границе между Украиной и Россией.

Решения, которые мы приняли, связаны с началом работы по подготовке морских пехотинцев. Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным силам Украины, непосредственно Военно-морским силам,

– подчеркнул он.

Полторак отмечает, что во время переговоров также обсудили возможность ускорения сотрудничества по всему спектру. Так, началом должно стать расширение формата подготовки в рамках учебно-тренировочной программы "Orbital", а впоследствии – расширение военно-технического сотрудничества.

Глава Минобороны также сообщил о договоренности по созданию "Офиса" друзей Украины", чтобы координировать совместные действия по оказанию помощи в реформировании ВСУ, ВМС, а также наращиванию боевых единиц украинского военного флота.

Напомним, корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. Уже 19 декабря корабль пришвартовался в Одессе – он пробудет там несколько дней.



Что произошло в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.