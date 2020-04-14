Вспышка COVID-19 на Николаевщине: больные заразились из-за религиозных собраний на дому
Вспышка коронавирусной инфекции на Николаевщине появилась из-за несоблюдения карантинных требований и проведения религиозных обрядов на дому. Сейчас в регионе зафиксированы 14 случаев COVID-19.
Все инфицированные являются членами одной религиозной общины. Они участвовали в ее собрании, которые проводили в доме одного из верующих. Об этом во время своего видеообращения рассказал заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли.
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Все инфицированные относятся к тесному кругу общения лиц по религиозному признаку. Акцентирую внимание: распространение заболеваемости Николаевщины началось из-за несоблюдения карантина и проведение религиозных обрядов на дому,
– отметил он.
Чиновник добавил, что аналогичные случаи заражения были "в Южной Корее, где заболели более 3 тысяч человек, а также в Днепре и Киево-Печерской Лавре".
Госслужащий добавил, что по состоянию на 14 апреля на Николаевщине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусной болезнью, 9 из которых – за последние сутки.
Он также добавил, что в области с 14 апреля остановлена работа всех рынков из-за несоблюдения ими противоэпидемических и карантинных мер.
Видеообращение Александра Трайтли в отношении ситуация с COVID-19 на Николаевщине:
Это интересно! До недавнего времени Николаевская область была единственной, где медики не фиксировали случаев COVID-19. Туда даже поехали представители Минздрава с инспекцией, чтобы проверить "феномен" региона. Ряд нарушений все же нашли, но положительных тестов на коронавирус все же не обнаружили. Первые инфицированные на Николаевщине появились 11 апреля.
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