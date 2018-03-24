Вспышка кори и ветрянки случилась на Киевщине

На Киевщине в Ирпенскую районную больницу за медицинской помощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пять с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина со сроком беременности в 36 недель.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

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Отмечается, что сейчас больные находятся в инфекционном отделении Ирпеньской больницы.

Как добавляют чиновники, в связи с инцидентом Департамент охраны здоровья КОГА созвал оперативный штаб по ликвидации заболеваний корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий.

Кроме того, осуществляется проверка состояния прививок вышеупомянутых людей и взята под контроль вакцинация детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Также списки вероятно контактных детей поданы в образовательные учреждения для проведения противоэпидемических мероприятий.

"Лекарств от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания – вакцинация", – подчеркивают в КОГА.

Напомним, за 11-ю неделю 2018 года корью в Украине в общем заболел 701 человек.