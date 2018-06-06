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Вспышка кори: МОЗ объявил о начале вакцинации взрослых

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МОЗ объявляет начало вакцинации взрослых, находящихся в группе риска из-за вспышки кори
МОЗ объявляет начало вакцинации взрослых, находящихся в группе риска из-за вспышки кори / nv.ua

Министерство здравоохранения Украины начнет бесплатную вакцинацию взрослых, которые находятся в группе повышенного риска и могут заболеть корью.

Об этом пишет Министерства здравоохранения Украины на официальном сайте.

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Сообщается, что вакцину для иммунизации закупили за деньги из бюджета. Для проведения вакцинации уже дополнительно заказано 392 тысячи доз вакцины для профилактики заболевания корь.

Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года 40 процентов всех больных составляют именно взрослые. В МОЗ обращают внимание на то, что наибольшее распространение корь приобретает в группах, которые проживают в совместном пространстве. Речь идет о военных, бойцах ООС, студентах, а также педагогах и медиках.

"Вакцина против кори есть в наличии во всех регионах. Для прививок КПК (от кори, паротита, краснухи) в Украину сейчас поставляется вакцина "Приорикс" производства "Глаксо Смит Кляйн", она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством безвозмездно. По состоянию на 31 мая 2018 года, в Украине имеются 954 тысячи доз вакцин, также ожидаются дальнейшие поставки вакцины КПК. Если в отдельном лечебном учреждении вакцина отсутствует, необходимо обратиться в департамент/управление здравоохранения ОГА", – отмечают в Министерстве здравоохранения Украины.

С начала года в Украине заболели корью 19 249 человек, из них 7825 взрослых и 11 424 ребенка. Сейчас зарегистрировано уже десять смертельных случаев.

Напомним, что в части Нацгвардии, которая дислоцируется в поселке Жеребково Одесской области зафиксировали вспышку кори. Часть бойцов уже выздоровела.

Что такое корь?
Это одно из самых заразных вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем. Однако вирус кори является достаточно чувствительным к воздействию внешней среды и погибает во время кипячения или дезинфекции. При комнатной температуре в помещении возбудитель остается активным в течение двух дней. Оптимальной же для вируса является температура ниже 15 градусов: тогда он хранится долго. Поэтому медицинские работники рекомендуют, прежде всего, как можно чаще проветривать помещение и делать влажную уборку.

Теги: Новости Украины Здоровье Министерство здравоохранения Украины Вакцина Корь
Источник: 24 Канал
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