Вспышка кори на Львовщине: в результате осложнений 16-летняя девушка упала в церебральную кому

Львовщину не отпускает корь. В областной инфекционной больнице в реанимации лежит 16-летняя девушка из Дрогобычского района. У непривитой пациентки – инфекционное воспаление мозга – коревой энцефалит. В результате осложнения она в настоящее время находится в церебральной коме.

Львовщина это время – в лидерах по количеству больных корью. Ежедневно в области фиксируют по меньшей мере 100 новых случаев заболевания.

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Во львовской областной детской больницы с корью лежат трое младенцев. Двойню мальчиков привезли с Каменка-Бугского района, еще одного новорожденного – из Радеховского. Все они заразились корью сразу при рождении. Ведь признаки инфекции у их мам появились после родов. У детей – позже.

На фоне проводимой терапии их состояние продвигается с положительной динамикой. Перед этим у нас на лечении находились еще двое детей с корью. У одного ребенка была пневмония, у другой – не было, обошлось легким течением болезни,

– рассказала врач-неонатолог Лариса Григоренко.

Заразиться корью может каждый. Единственный способ уберечься – сделать прививку. Ведь вакцина уменьшает шансы подхватить вирус, предотвращает осложнения и летальные последствия. Если же вы находились в контакте с зараженными, стоит все же перестраховаться.

"В таких случаях всем беременным, привитым и непривитым, вводится иммуноглобулин. Он противодействует, уменьшает тяжёлое развитие кори", – пояснил заместитель главного врача детской клинической больницы Роман Герега.

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Между тем в областной инфекционной больнице на стационаре уже около 150 пациентов с корью. Из них почти половина – дети, десяти нет и года. Потому что не успели сделать прививку. В реанимации лежит 16-летняя девушка из Дрогобычского района. У непривитого пациентки – инфекционное воспаление мозга.

У нее развилось такое угрожающее осложнение, как коревой энцефалит, который протекает очень тяжело. Она сейчас в церебральной коме и состояние ее тяжёлое,

– отметила врач-инфекционист Вера Гнатюк.

Медики говорят, что на Львовщине нет ни одного села или города, где бы не регистрировали корь.

Мы ежедневно регистрируем где-то 100 случаев заболевания. Уже с начала года мы имеем примерно две тысячи случаев заболевания корью, что тоже говорит об опасности этой ситуации, которая сложилась. К сожалению, в прошлом году мы имели два летальных случая. В этом году один летальный случай,

– отчитался заместитель директора Лабораторного центра Минздрава Олег Когут.

Напряженная ситуация и в других областях Украины. Поэтому вскоре Министерство здравоохранения рассмотрит вопрос об объявлении эпидемии кори в Украине.

"Тогда у Минздрава будет больше полномочий, чтобы закупать больше вакцин. Чтобы расширить список тех, кто может получать вакцину", – отметила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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С начала года в Украине корью заболели почти 10 тысяччеловек. 5 умерли.

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